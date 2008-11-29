ЄС: примусова передача технологій в Китаї повинна припинитися

Євросоюз зацікавлений в просуванні обміну технологіями з Китаєм, але будь-які передачі технологій повинні регулюватися, заявив посол торгового блоку в Китаї.

"За останні 40 років компанії з ЄС надали більшу частину іноземних технологій, які є в Китаї, близько 50% від того, що сьогодні в є Китаї", - сказав глава делегації Європейського союзу в Китаї Ніколя Шапюї, якого цитує CNBC.

Разом з тим, за його словами, існують побоювання з приводу доступу на ринки в обмін на передачу технологій.

"Це повинно припинитися або регулюватися", - сказав Шапюї на конференції в Пекіні.

Він зазначив, що якщо компанія хоче розкрити свої технології китайській фірмі - це "не проблема", але це повинно регулюватися так, щоб не допускати "примусової передачі технологій".

За словами Шапюї, ЄС підтримує всі прямі іноземні інвестиції, які здатні принести користь регіону.

"Ми віримо в відкриту економіку, ми віримо в глобалізацію, але ми повинні переконатися, що ці інвестиції сприяють зростанню, а не стають способом захоплення технологій і закриття заводів", - сказав він.

У Євросоюзу і Китаю є розбіжності по ряду питань, включаючи недостатній доступ до китайського ринку для європейських фірм.

Китайські компанії можуть купувати активи в Європі, в той час як доступ інвесторів з ЄС до китайського ринку обмежений місцевим урядом. Європейські інвестори повинні співпрацювати з китайськими партнерами і в багатьох випадках ділитися з ними своїми ноу-хау.

Голова КНР Сі Цзіньпін пообіцяв, що країна розширить доступ до своїх ринків для іноземних інвесторів і посилить захист прав інтелектуальної власності.