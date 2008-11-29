Країни ЄС уклали угоду зі скорочення парникових викидів

Країни Євросоюзу, кілька місяців сперечалися з приводу того, наскільки серйозним повинно бути скорочення викидів CO2 від транспортних засобів, що було частиною ініціативи зі скорочення парникових викидів в цілому на 40% до 2030 р, все-таки прийшли до єдиного рішення.

При цьому Німеччина, країна з автомобільним сектором на 423 млрд євро, в 2017 р наполягала на тому, що жорсткі заходи і прагнення до збільшення кількості електромобілів можуть завдати шкоди її промисловості і привести до різкого скорочення кількості робочих місць.

Тим часом, представники Європарламенту та країн ЄС, через 9 годин переговорів, все-таки домовилися про скорочення викидів від автомобілів на 37,5% і фургонів на 31% до 2030 р в порівнянні з 2021 р

Було також досягнуто згоди: 15% скорочення як автомобілів, так і мікроавтобусів 2025 р

"Це важливий сигнал в нашій боротьбі зі зміною клімату", - заявила міністр сталого розвитку та туризму головуючої в ЄС Австрії Елізабет Кестінгер.

Однак "зелена" лобістська група Transport & Environment, яка базується в Брюсселі висловила розчарування, так як очікувала, що угода буде більш масштабною.

"Європа переводить вектор на виробництво автомобілів з нульовим рівнем викидів. Новий закон означає, що до 2030 року близько третини нових автомобілів будуть електричними або водневими, - прокоментував домовленості ЄС директор групи по екологічно-чистим транспортним засобам Грег Арчер. - Це прогрес, але цього недостатньо для досягнення наших кліматичних цілей".

Проте компроміс виявився більш жорстким, ніж перша пропозиція виконавчої влади ЄС про скорочення викидів на 30% в порівнянні з 2021 р.

Німеччина схвалила цю ініціативу. Але тиск кількох країн ЄС, включаючи Нідерланди та Францію, підвищив планку до 35%, хоча парламент ЄС говорив про 40%. Так що на поступки пішли в підсумку всі сторони.

При цьому німецька автомобільна асоціація (VDA) заявила, що нове законодавство буде пред'являти високі вимоги, в той же час мало сприяючи просуванню або стимулюванню переходу на електромобілі.

Питання про те, якою мірою повинні будуть скорочені викиди вантажних автомобілів, країни ЄС обговорять в окремому порядку. Дебати з цього приводу заплановано на 20 грудня.