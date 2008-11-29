За отримання Томосу: Порошенко хочуть канонізувати як святого рівноапостольного князя Петра

Президента Петра Порошенка в майбутньому варто канонізувати за отримання Томосу для України.

Про це повідомив блогер Павло Бондаренко та уточнив, що народження ПЦУ - один з найбільших свят в історії України.

"Для православних, римо-католиків, іудеїв, мусульман, атеїстів. І тільки ворог може сьогодні трясти бородою і нити що" все не так "і" кому воно потрібно ". Ворог, або клінічний ідіот, якого ворог використовує, причому безкоштовно. І да - у Порошенка будуть не тільки пам'ятники, вулиці, названі його ім'ям і цілі сторінки в підручниках історії. Він і владика Філарет повинні в майбутньому бути канонізовані ", - написав блогер.

"Разом зі св. Рівноапостольної княгині Ольги і св. Рівноапостольним князем Володимиром повинен з'явитися третій київський правитель - св. Рівноапостольний Петро. Тому що його подвиг християнський не менший - навіть більший, ніж діяння славних предків. Просто багато хто з нас ще не усвідомили справжнього масштабу , епохальної цієї події ", - резюмував він.

Нагадаємо, на Софійській площі тисячі людей стояли в черзі, щоб подивитися на Томос.