Підсумки військового стану в Україні

26 грудня президент Петро Порошенко оголосив про закінчення воєнного стану. Глава держави зазначив, що якби не майбутні президентські вибори (31 березня 2019 року), то він би, швидше за все, ініціював продовження ВС.

Як введення воєнного стану позначилося на електоральних рейтингах потенційних кандидатів в президенти, говорити ще рано. Найбільш "свіжі" і точні соціологічні дані з'являться тільки на початку січня. Поки ж можна лише підбивати попередні підсумки.

Як показує остання соціологія, більше інших від введення ВС програв діючий президент Петро Порошенко. Рейтинг / антирейтинг по іншим кандидатам практично не змінився.

- Більше 60% українців переконані, що введенням воєнного стану Порошенко намагався перенести дату виборів. Тобто антирейтинг президента зростає, - каже політолог Руслан Бортник.

Результати масштабного опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" (40 тисяч респондентів у всіх регіонах України) під час дії ВС, свідчать про те, що Порошенко навіть не виходить у другий тур. Так, якби вибори президента України відбулися найближчої неділі, в першому турі перемогла б Юлія Тимошенко. За неї готові проголосувати 21% українців, які визначилися зі своїм вибором. Шоумена Володимира Зеленського підтримують 13%, а чинний президент тільки на третьому місці - 11%.

Негативно позначився військовий стан на проведенні місцевих виборів. У регіонах з ВС їх просто скасували.

- Запровадження військового стану дозволило скасувати вибори в ОТГ в тих регіонах, де у команди президента були не дуже хороші показники, - говорить політолог Микола Спиридонов.

Економіка. гривня встояла

У перші дні введення військового стану економісти прогнозували, що такий крок може спричинити серйозні економічні потрясіння: курс гривні впаде, інфляція підскочить, інвестиції поставлять на паузу. На практиці, за словами президента, песимістичний прогноз не виправдався. Так, в кінці листопада гривню кілька днів потрясло (на цьому непогано заробили "чорні міняйли"), але потім ситуація стабілізувалася.

"Під час військового стану України отримала макрофінансову допомогу з боку ЄС, отримала кредит Світового банку, частина якого вже надійшла в казну держави, отримала транш МВФ. А курс гривні протягом останніх тижнів взагалі зміцнився. Ми на сьогоднішній день забезпечили стабільність не тільки нацвалюти, банківської системи, а й стабільність національної економіки ", - заявив на засіданні РНБО 26 грудня Петро Порошенко.

Кримінал. менше злочинів

Влада констатує, що в 10 областях, де діяв військовий стан, протягом місяця зареєстровано на 26% менше злочинів, ніж зазвичай.

"Порядку та безпеки на вулицях наших обласних центрів і в Києві стало більше, - запевняв президент. - Більше виявлено незареєстрованої зброї, більше виявлено злочинців, і зараз відбувається процес залучення їх до відповідальності".

Експерти припускають, що президент, можливо, спекулював даними, коли озвучував позитивну динаміку в правоохоронній сфері.

- Є такий загальновідомий кримінологічний закон, відповідно до якого збільшення присутності правоохоронців на вулицях автоматично призводить до зменшення вуличної злочинності. Моя особиста думка - цифра правильна і правдива, тільки я не бачу її складових, а складові стосуються саме тих злочинів, які зазвичай не розслідуються. Дрібні майнові злочини - категорія, яку держава не може розслідувати просто виходячи з наявних ресурсів, навіть не маючи злого умислу правоохоронців. Тому це не зменшення на 26%. Це просто кругообіг цифр в природі. Робити з цього висновки про "зрада" чи перемога не варто, - зазначає експерт реанімаційного пакету реформ Євген Крапівін.

Армія. Пішло на користь

Верховний головнокомандувач переконує, що введення військового стану дозволило істотно підвищити обороноздатність країни.

По-перше, проведена передислокація військ.

По-друге, серйозно посилена протиповітряна оборона в південних і східних регіонах.

По-третє, війська в прискореному режимі отримали необхідну техніку і озброєння.

По-четверте, посилена межа і стратегічні об'єкти інфраструктури.

По-п'яте, проведені збори резервістів і проінспектована система військового управління.

- Існуюче законодавство дозволяло провести таке підвищення обороноздатності країни і без введення воєнного стану, - зазначив екс-глава зовнішньої розвідки Микола Маломуж.