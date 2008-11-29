Вибори в об'єднані територіальні громади: більшість перемог дісталося БПП "Солідарність"

23 грудня о 13 областях України відбулися вибори в об'єднаних територіальних громадах (ОТВ). Всього їх 78. У 10 українських областях, в яких було введено військовий стан, місцеві вибори не проводили.

На території Київської області голосування пройшло в Баришівській, Бородянсьійї, Ковалевській і Миронівській об'єднаних територіальних громадах. На 62 дільницях проголосували 82% виборців.

Перемога у всіх чотирьох ОТО дісталася БПП "Солідарність", заявили в партії.

Представники "БПП" Солідарність "перемогли і в більшості регіонів України - в 52 ОТГ з 78, повідомили там.

Найбільше громад кандидатів від "БПП" Солідарність "очолять в Черкаській області - 20, Волинській - 8, Львівській області - 3. 100-відсотковий результат партія отримала в Київській області - у всіх 4 громадах, де відбулися вибори, перемагають кандидати від БПП.

Партія "Блок Петра Порошенка" Солідарність "також отримує більшість у виборах депутатів ОТО. За результатами підрахунку 57% бюлетенів - не менше 362 депутатських мандата.

ВО "Батьківщина" - 242, Аграрна партія - 54, Радикальна партія - 30, "УКРОП" - 62, ВО "Свобода" - 5, "Самопоміч" - 16, "Народний фронт" - 19 депутатів – самовисуванців - 122.