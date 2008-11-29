Різдво: історія свята, основні звичаї і заборони

Незважаючи на те, що католики і православні святкують Різдво в різні дати і по різним традиціям, історія у свята одна.

У понеділок, 7 січня, християни східного обряду відзначають Різдво Христове - одне з найурочистіших та радісних свят року.

У цей день Різдво святкують церкви, які використовують в своєму літочисленні Юліанський календар. Зокрема, Православна Церква України, Єрусалимська, Російська, Сербська, Грузинська, Православна Церква Чеських земель і Словаччини, Афонські монастирі, Бессарабська митрополія Румунської православної церкви, а також Українська греко-католицька церква.

Початок святкування Різдва відноситься ще до часів апостолів. У 337 році Папа Римський Юлій I призначив датою святкування 25 грудня. Православна церква зараз святкує Різдво 25 грудня, але за старим, Юліанським календарем. Католицька ж церква святкує за новим, григоріанським календарем (його прийняв Папа Римський Григорій XIII). Реформа календаря пройшла в 1582 році.

За біблійними переказами, Ісус був народжений в 5508 році від створення світу в місті Віфлеємі, за часів правління імператора Октавія. Народження Христа описується в Євангеліє від Матвія і Луки.

Як описують учні Христа, Марія і Йосип вирушили з Назарету до Вифлеєму для участі в переписі населення, яку проводила Римська імперія. У зв'язку з тим, що для перепису населення в міста з'їхалося багато народу, Марія і Йосип заночували в печері, що використовувалася як стійло для худоби. На той момент для Марії вже наближався термін пологів. Ісус народився серед сіна і соломи, звідси і прийшла традиція ставити в храмах Різдвяний вертеп, який відтворює цю подію.

До немовляти прийшли волхви з дарами - золотом, ладаном. Вів їх дороговказ. Значення дарів було таке: золото - як царю, смирну - як людині, ладан - як Богу.

Коли цар Ірод, який правив Іудеєю, дізнався про це, він наказав стратити всіх немовлят до двох років. Йосип отримав про це попередження уві сні, і тоді разом з Марією і немовлям втік до Єгипту.

Звичаї на Різдво

З самого ранку 7 січня прийнято ходити по домівках і колядувати. При цьому прийнято вбиратися в різні костюми і вітати кожного зустрічного з Різдвом,

7 січня в церквах проводиться три богослужіння: опівночі, на світанку і вдень - всім віруючим необхідно відвідати церкву в цей день.

Заборони на Різдво

У Різдво не можна працювати. Тобто не можна займатися прибиранням, пранням і навіть виносити сміття. До речі, робити цього не можна аж до Старого Нового року, 14 січня. Існує повір'я, що в цей час все в будинку повинно примножуватися, а не спадати. Це принесе благополуччя. З тієї ж причини в Різдво не можна давати гроші в борг.

Не можна лаятися з домашніми та близькими. Не можна ставитися зневажливо і ображати батьків.

Також гріхом вважається ворожіння. Для святочних ворожінь підходить будь-який час з Святвечора по Хрещення, крім самого Різдва, тобто 7 січня.

У цей день молодь вбирається і ходить по домівках, граючи на музичних інструментах і співають щедрівки. У цей вечір родина сідає за стіл з першою зіркою, щедрувальники же йдуть щедрувати, бажаючи благополуччя і щастя.