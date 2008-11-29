На межі фантастики: чому навчився штучний інтелект в 2018 році

Завдяки неймовірним обчислювальним потужностям, штучний інтелект вдосконалюється в самих різних областях - від астрономії до літератури.

В кінці 2017 Стівен Хокінг заявив, що стрімкий розвиток штучного інтелекту (ШІ) може поставити долю людства під удар. Побоювання британського астрофізика полягали в тому, що в один прекрасний (або не дуже) день штучний розум стане настільки досконалим, що зможе керувати планетою краще людей.

"Пророцтво" Хокінга, здається, вже збувається. Правда, лише частково. Системи ШІ дійсно стають все "розумнішими", в деяких сферах вони навіть перевершують людей. Але поки що навряд чи варто турбуватися про повстання машин або трудовому роботозаміщенні. Швидше, людство набуває безцінних помічників в цифровому обліку нейромереж.

Огляд найбільш значущих розробок в сфері штучного інтелекту.

ШІ в медицині

У 2018 році дослідники з різних країн світу представили кілька унікальних розробок в допомогу медикам. Головні сфери застосування штучного інтелекту - це діагностика і визначення ризиків розвитку небезпечних захворювань.

Так, нові алгоритми ШІ навчилися будувати прогнози про розвиток раку і хвороби Альцгеймера, передбачати ризики для здоров'я на основі аналізу ДНК, прогнозувати побічні ефекти від прийому декількох ліків і навіть виявляти ризик смерті пацієнта. А в діагностиці інфаркту міокарда і раку шкіри штучний інтелект навіть перевершив лікарів.

Крім того, ШІ почав "спеціалізуватися" не тільки на фізіологічних аспектах здоров'я, але і на більш "тонкій матерії" - здоров'ї психічному. Зокрема, був створений алгоритм, який прогнозує поведінку людей з психічними розладами, і робить це краще фахівців.

Такі успіхи обумовлені тим, що системи ШІ здатні аналізувати гігантські масиви даних швидше, ніж будь-яка людина. Крім того, в лікарській практиці деякі важливі "підказки" про здоров'я пацієнта нерідко беруться через сумбурну обстановку, неуважність, неточність і так далі. Тому людський фактор в медицині перетворюється на чинник ризику (постановки невірного діагнозу або складання прогнозу). Використання машин такий ризик виключає.

ШІ вчиться розуміти людей

Китай більше, ніж будь-яка інша країна в світі, прагне інтегрувати системи штучного інтелекту під всю свою "соціальну екосистему". У 2018 році найбагатолюдніша нація продемонструвала цікаву розробку для системи освіти.

В одній зі шкіл Піднебесної фахівці почали тестувати технологію розпізнавання осіб, яка призначена для аналізу поведінки присутніх на заняттях старшокласників в режимі реального часу. "Інтелектуальна система управління поведінкою в класі "сканує кімнату кожні 30 секунд, реєструючи як поведінку учнів, так і вирази їхніх обличь.

Система здатна розпізнати сім типів настрою і шість типів поведінки. За словами розробників, вона допоможе відстежувати відвідуваність занять і покращувати якість освіти.

Тим часом інші дослідники навчили алгоритми ШІ розрізняти чоловіків і жінок по усмішці, визначати вік людей будь-якої національності і розпізнавати особистість людини за ходою. Ці розробки допоможуть вдосконалити системи безпеки.

Також виявилося, що нейромережам під силу "живе спілкування". Системи ШІ, освоївши розмовні навички, навчилися "базікати" нарівні з людиною і навіть знаходити вихід з конфліктних ситуацій (між іншим, краще людей). А ще комп'ютер навчився прогнозувати результати словесних дуелей.

На допомогу астрономам

Деякі алгоритми ШІ, створені в 2018 році, можна охарактеризувати фразою "просто космос". Наприклад, одна з таких систем виявила на Місяці більше шести тисяч нових кратерів. Також автори проекту розповідали про нейромережі, які здатні розпізнавати стадії еволюції галактик, шукати планети, що зароджуються і передбачати населеність вже відомих світів.

Крім того, тепер штучний розум бере участь в пошуках інопланетних сигналів і гравітаційних хвиль.

ШІ-творець

Оскільки штучний інтелект спирається на побудовані людиною алгоритми навчання, скептики довгий час сумнівалися, що такі системи здатні "мислити" нестандартно.

З цим можуть посперечатися інженери з компанії IBM, чий суперкомп’ютер Watson не так давно створив сценарій для реклами автомобіля класу люкс. Ролик отримав "рекламний Оскар" - нагороду Міжнародного фестивалю реклами "Канські леви". Фахівці відзначили креативністьШІ і зробили висновок, що система при роботі врахувала таке важливе для реклами поняття як людський емоційний відгук, а також побажання бренду.

Додамо, що "ШІ-рекламщику" в році, що минає вдалося ще й мотивувати клієнта на покупки.

Але, здається, системи штучного інтелекту можуть позмагатися не тільки зі сценаристами, але і з режисерами. Так, в 2018 році відбулася прем'єра короткометражки під назвою Zone Out, яку створив штучний інтелект, прозваний Бенджаміном (на цей раз дітище інженерів компанії Google).

Завдання полягало в тому, щоб зібрати воєдино кадри з безлічі завантажених в систему фільмів, проаналізувати репліки і емоції людей (для цього кілька справжніх акторів читали монологи і зображували різні емоції), а потім написати сценарій і змонтувати фільм. На всю роботу Бенджаміну відвели всього лише 48 годин.

Задум картини завантажили в систему заздалегідь: за сюжетом, людству загрожує штучно створений вірус, що вражає тільки вагітних жінок.

При створенні фільму спеціальна програма накладала кадри з особами реальних акторів (зняті на хромакей) на вибрані Бенджаміном сцени зі справжніх фільмів. Також програма самостійно провела озвучку, вибравши потрібні репліки акторів з створеної раніше бази.

Отримана чорно-біла короткометражка більше нагадує науково-фантастичний хоррор, але враховуючи, що режисерське крісло на цей раз "зайняв" штучний інтелект, подивитися її варто.

Тим часом інша команда інженерів замахнулася, як говорилося у відомому радянському фільмі, "на Вільяма нашого Шекспіра". Нова системаШІ спробувала створити сонети за образом і подобою творів англійського класика.

Алгоритм проаналізував 2600 шекспірівських сонетів і, спираючись на виділені параметри (стилістичні та ритмічні), видав свої власні. Наступні експерименти показали, що не всі люди здатні відрізнити справжні рядки від тих, що створювалися штучним розумом. Авторам роботи не вдалося обдурити лише британського професора-літературознавця.

Нагадаємо, що в 2018 році штучний інтелект також навчився знаходити ожиріння з космосу, боротися з фейковими новинами, аналізувати стилі живопису з точки зору математики і навіть допомагати людям в спілкуванні з померлими.