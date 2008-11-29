Що робити, щоб волосся росло швидше

В ідеальному Всесвіті всі ми стали б володарями волосся, яке легко регулюється по довжині, густоті і відтінку. Але в світі реальному, на жаль, це не так просто. Хоча і не безнадійно - що, погодьтеся, не може не радувати.

Проблему з густотою, наприклад, здатні вирішити спеціальні спреї та сироватки для обсягу. Що стосується кольору, то тут із завданням справляються стійкі і не дуже фарби. А як бути з довжиною? Якраз про це ми зараз і розповімо.

Почнемо з поганих новин: наше волосся, як би ми не старалися, не стануть відчутно довшими за місяць. «Але ви можете стимулювати ріст волосся, вкладаючись в спеціальні добавки, - говорить Byrdie стиліст з Нью-Йорка Нунцій Савіано (Nunzio Saviano). - Шукайте ті, які стримають біотин, вітаміни групи В і жирні кислоти типу омега, зарекомендували себе в сенсі поліпшення якості і кількості волосся ».

Ми не можемо не погодитися з Савіано, тому що вітаміни в цьому питанні дійсно мають значення. Але, з іншого боку, нагадаємо, що поживні речовини правильніше і безпечніше отримувати з раціону: біотин - з печінки, яєчних жовтків, горіхів і авокадо, вітаміни групи В - з волоських горіхів і мигдалю, бананів, вівсянки і томатів, омега кислоти - з жирної риби і морепродуктів.

Але на цьому, звичайно, історія «волосся як у Рапунцель», не закінчується. Тому що існує безліч практик, здатних підтримати ріст волосся:

Використання масел

Краще - Аргана або жожоба, які зміцнюють волосся білками;

Масаж голови. Надавлюючи круговими рухами в процесі миття волосся стимулюють кровообіг, що, в свою чергу, дозволяє клітинам шкіри голови швидше оновлюватися, а волоссю - швидше рости;

Правильний гребінець. Гребінець, який не травмує волосся, дозволить їм виглядати значно краще. А якщо ви підберете варіант з масажним ефектом, то перші результати, впевнені фахівці, не змусять себе довго чекати;

Шампунь з цільовими інгредієнтами. Клієнтам, які хочуть прискорити ріст волосся, стилісти, як правило, рекомендують стимулюючі шампуні, які освіжають шкіру голови, вичищають пори і волосяні фолікули - з розмарином, м'ятою або маслом чайного дерева в складі;

Зволожуючі засоби

Перш за все - кондиціонер. Бо якщо не зволожувати волосся регулярно, воно стане більш схильне до поломок, так що про швидке зростання не буде і мови.

Крім того, майстри по волоссю говорять про те, що тут є речі, яких, навпаки, слід уникати.

Наприклад, буде корисно зменшити кількість гарячих укладок на тиждень, дозволяючи волоссю висохнути природним чином, щоб уникнути теплового пошкодження. А в тих випадках, коли ви просто не можете обійтися без фену і стайлера, не забувайте використовувати термозахист.

Також стежте за кількістю стайлінг продуктів, які ви застосовуєте на регулярній основі. Особливо якщо мова йде про сухі шампуні і спреї, здатних погіршити волосся (роблячи їх більш сприйнятливими до пошкоджень) і забити пори на голові.

Ну, і останнє - не забувайте раз на два місяці підрізати кінчики. Навіть якщо вам здається, що у випадку з ростом волосся це вкрай нелогічно, так, повірте, вам тільки здається.