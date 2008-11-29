Українцям дозволили підписувати документи в Інтернеті

В Україні запрацювала послуга MobileID.

20 грудня запустили послугу MobileID. Тепер українці зможуть створювати і підписувати електронні документи. Для цього потрібні SIM-карта, смартфон або планшет, розповів в Facebook прем'єр-міністр Володимир Гройман.

- Сьогодні відбувся національний запуск MobileID - послуги електронної ідентифікації та електронного підпису. За допомогою MobileID можна авторизуватися на електронних ресурсах і створювати електронні документи, - розповів прем'єр-міністр.

Послугу запустив український мобільний оператор. Скоро новинка з'явиться у інших операторів, розповів прем'єр. Її можна підключити в 11 обласних центрах - Києві, Дніпрі, Івано-Франківську, Одесі, Харкові, Херсоні, Вінниці, Хмельницькому, Львові, Житомирі та Черкасах, пише Itc.ua. Отримати спеціальну сімку можуть фізичні особи-підприємці, контрактні абоненти та корпоративні клієнти оператора. Підписувати онлайн-документи можна по всій Україні.

Гройсман запевнив, що безпеку MobileID підтвердила державна експертиза. Цим займалися в центрі сертифікації ключів інформаційно-довідкового департаменту УКРІНФОРМ (АЦСК) і органах юстиції. Пункти, де видають сімки, теж сертифікували, як і людей, які там працюють.

Для чого використовувати MobileID

Електронні послуги. Оформлення субсидій, допомоги при народженні дитини, реєстрація бізнесу тощо. На Урядовому порталі пропонують 117 електронних послуг.

Здоров'я. Видача ліків, рецепти, доступ до історії хвороби, моніторинг показників).

Освіта. Можна отримати довідку, виписку, дистанційне навчання.

Фінанси. Переклади, кредити, страховка, відкриття і закриття банківських рахунків тощо.

Корпоративний ринок (вхід в системи, документообіг, VPN, мобільність);

Онлайн-покупки, аукціони та інше.