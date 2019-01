Формула успіху: вчені з'ясували, як швидше монетизувати стартап

Результати нинішнього дослідження можна застосовувати як керівництво до дії в країнах, що розвиваються.

Підприємці усього світу хочуть, щоб їх бізнес приносив дохід. Але як зробити свій стартап (молодої тільки починаючої свою діяльність компанії) прибутковим? Чи достатньо запропонувати рішення, яке позбавить людство від тієї чи іншої проблеми? Актуальність питання навела вчених з медіалабораторіі Массачусетського технологічного інституту (MIT) на думку з'ясувати, який комплекс знань необхідний для створення успішного бізнесу з нуля.

Група дослідників на чолі з професором Сизара Ідальго (César A. Hidalgo) зайнялася вивченням того, який вплив надають на успіх початківця підприємства професійні знання співробітників, знання особливостей конкретної галузі і розуміння місцевої специфіки. Предметом дослідження стали фірми, які раніше не працювали в даному географічному регіоні.

Загальновідомо, що хороші результати показують ті компанії, які наймають людей з досвідом роботи в аналогічній або суміжній галузях. До таких висновків, зокрема, дійшло дослідження нобелівського лауреата Пола Ромера (Paul Romer) про те, як знання впливають на економічний успіх.

Нинішня робота групи Ідальго пов'язана з попередньою, в якій вчені розглядали, наскільки легко починати бізнес в суміжній галузі. На цей раз дослідники вирішили з'ясувати, як повинен діяти "першопроходець", у якого немає жодного уявлення про абсолютно новий для нього та інших тип бізнесу, нову місцевість, де буде працювати те чи інше підприємство.

Для того щоб зрозуміти, звідки беруться початкові знання і який саме досвід співробітників є запорукою успіху, група вчених під керівництвом професора Ідальго і провела своє дослідження.

Використовуючи інформацію, розміщену в щорічних звітах служби соціального забезпечення Бразилії з 2002 по 2013 рік, можна було простежити за тим, кого наймали початківці фірми, де ці люди працювали раніше, які знання і досвід вони мали.

Як говорить професор Ідальго, для медсестри її знання сестринської справи є її професійним знанням, а її досвід роботи в лікарні - це знання особливостей галузі.

Вчені прийшли до висновку, що для фірм-першопрохідців вигідніше наймати людей, які знають специфіку галузі, а ось для фірм, які не першими прийшли в галузь, ця деталь не має значення.

Розуміння місцевої специфіки - другий за значимістю фактор для фірм-піонерів, в той час як профільна освіта співробітників не має великої значимості ні для тих, ні для інших компаній.

Досвід роботи в певній галузі дуже важливий, так як завдяки йому у людини формуються зв'язки в потрібній сфері, вона краще знає особливості постачальників, запити покупців і виверти конкурентів.

Результати нинішнього дослідження можна застосовувати як керівництво до дії в країнах, що розвиваються, заявляють дослідники. Нові знання вкажуть, чому варто приділити більше уваги.

Спочатку, щоб дати хороший старт першому підприємству, необхідно зробити акцент на галузевих знаннях, можливо навіть на адміністративному рівні, а потім, у міру виникнення інших компаній у цій галузі, вже можна звертати однакову увагу і на місцеву специфіку, і на знання галузі.

На думку вчених, успіх економіки країн, що розвиваються може приходити незалежно від прямих зарубіжних інвестицій. Для розвитку досить грамотно заохочувати діяльність місцевих підприємців, відкривати їм доступ до галузевого бюджету і проводити курси з вивчення специфіки галузей.

Повний текст дослідження був опублікований в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.