МЗС України: вступити в ЄС або НАТО найближчих перспектив немає

Ні через рік, ні через два, ні навіть через п'ять Україна не вступить до Північноатлантичного альянсу або Євросоюзу, заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Він додав, що з НАТО необхідно досягти консенсусу і "щось зробити на Україні" так як країна сама не готова до вступу у військовий блок чи в ЄС, пише агентство ТАСС.

Нагадаємо, що в 2014 році нова влада України вирішили йти на зближення з Європою і США. Закон про вільну торгівлю з ЄС укладено в 2016 році, а угода про асоціацію з Європейським союзом діє з 2017 року.

Крім того, ВСУ беруть участь в спільних маневрах країн НАТО. Наприклад, в недавніх навчаннях "Єдиний тризуб-2018".