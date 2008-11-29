Рейтинг України зріс за версією Moody's

Рейтинг України, за версією міжнародного агентства Moody`s, підвищений з рівня "Саа2" до оцінки "Саа1". Прогноз при цьому змінився з "позитивного" на "стабільний".

В агентстві відзначають, що завдяки новій програмі співпраці Києва з МВФ покращилися умови доступу України до зовнішніх ринків капіталу. Крім того, це дозволило знизити ризик дефолту.

У числі інших факторів, що вплинули на зміну рейтингу, експерти агентства зазначили очікування позитивного ефекту від реформ, що проводяться в країні, які сприятимуть у тому числі зниженню корупції.

Однак те, що прогноз подальшого розвитку було переглянуто в сторону "стабільного", сигналізує про високий ступінь залежності України від міжнародних донорів і, зокрема, від МВФ. Причому міцний взаємозв'язок спостерігається як у фінансовому плані, так і в тому, що стосується процесу реформування.