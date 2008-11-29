Идеи необычных шоколадных подарков

Для человека шоколад олицетворяет множество положительных эмоций и прекрасных воспоминаний. Он является приятным и вкусным презентом, подходящим для людей различных возрастных категорий. Для изготовления сувениров используется молочный, горький, белый шоколад с применением различной начинки. Особенно ценятся изделия ручной работы, позволяющие сделать уникальный подарок в единственном экземпляре. Широкой популярности набирают необычные подарки с "сюрпризом" которые можно найти на сайте podaro4ek.com.ua.

Шоколад - съедобное вещество, создаваемое на основе масла какао, получается вследствие переработки бобов какао. Разработано множество рецептов получения данного продукта с различными вкусовыми качествами. Благодаря термическим свойствам перехода из жидкого состояния в твердый материал - он зачастую используется в качестве полуфабриката для изготовления сувениров различной формы.

Особенность шоколада

Уникальность применения шоколада в качестве материала для сувенира заключается в том, что такой подарок включает в себя несколько аспектов:

позволяет изысканно подобрать тематику, соответствующую "виновнику" торжества;

имеет превосходный эстетический вид;

может содержать в себе "сюрприз" от игрушки до автомобильных ключей или дорогих украшений;

обладает прекрасными вкусовыми качествами.

Это идеальный вариант от дружеского сувенира до подарка на юбилей, предложения руки и сердца. Рассмотрим варианты, какой можно купить шоколадный подарок в зависимости от предполагаемого торжества из ассортимента в podaro4ek.com.ua.

Для детей

Существует множество примеров изготовления подарков из шоколада. К ним можно отнести варианты:

шоколадная открытка;

шоколадное яйцо с сюрпризом внутри;

подарочная игрушка из шоколада.

Такие сувениры подойдут в качестве школьного подарка, с ними можно прийти в гости к товарищу.

Для взрослых

Изделия из шоколада прекрасно подойдут для взрослых праздничных мероприятий. К примеру, это могут быть:

шоколадная статуэтка молодоженов - для сувенира на свадьбу;

пистолет или кортик из шоколада - для отца семейства;

ручка из шоколада станет превосходным подарком для руководителя;

шоколадный цветок хорошо подойдет для мамы, бабушки;

монеты из шоколада, олицетворяющие деньги станут универсальным украшением любого праздника.

Этот вкусный подарок будет главным сувениром торжества и гордостью праздничного стола.

Для застолий

Можно заказать ряд тематических подарков для корпоратива. К ним относятся:

мелкие сувениры для проведения конкурсов;

изделия символизирующие общую тематику собравшегося общества;

подарки в виде атрибутов органов местной власти, предприятия или организации.

Такие вкусные угощения могут раздаваться гостям по окончанию застолья в качестве сувениров.

Новогодняя тематика

Существует множество изделий из шоколада на тему Нового года. К ним можно отнести:

шоколадные дед мороз и снегурочка;

зайчики и другие зверюшки из шоколада;

разные шоколадные игрушки для украшения елки.

Эти сувениры наиболее привлекательны для маленьких детей.

Шоколадные сувениры достаточно востребованы во всем мире. Они посвящены различным темам, от игрушек до монет или атрибутики государственной власти. Это превосходный способ при помощи данного материала изготавливать разные "произведения искусства" в единственном экземпляре, обладающие уникальностью.