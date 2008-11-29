Лечение зависимостей в наркологической клинике «Наркология»

Название реабилитационного диспансера в Киеве точно описывает род его деятельности. Лечение и дальнейшая реабилитация наркотического недуга проходит строго по проверенным методам лечения. При помощи высококвалифицированных специалистов центра «Наркология» зависимый получает успешную реабилитацию и навсегда избавляется от тяги к наркотическим веществам.

Болезнь или образ жизни

Стать зависимым от наркотиков человек может по многим причинам. Частое время провождение в ночных клубах, нервный срыв, возникший интерес попробовать, что-то новое. Не исключается насильственный метод. Среди людей принимающих наркотические вещества широко распространенное мнение, что легкие наркотики не приносят сильного вреда, так как тяжелые.

Это не так. Будь то таблетки, кокаин, марихуана или внутривенная доза героина эффект разрушения организма остается тот же. Отличие лишь в том, как быстро человек станет зависимым от наркотика. Когда начнутся нестерпимые ломки и другие психологические расстройства может быть поздно.

Выгодное предложение

Качественное и эффективное лечение от лечение наркомании и алкоголизма может зависеть от ряда многих факторов. Это наличие профессионального оборудования и медикаментов. Медицинский персонал с достаточным опытом работы. Сертифицированные наркологи, психотерапевты и другие медицинские работники центра реабилитации обеспечат комплексное лечение и поддержку пациента. Правильное выявленные причины, поставленный диагноз, все это обеспечивается благодаря наличию необходимых методов диагностики, препаратов, врачей с большим опытом. Больной получит полный комплекс реабилитационной помощи и сможет избавиться от пагубной привычки. Основные программы лечения включают в себя следующее:

1. Полное очищение организма от токсинов и продуктов распада алкоголя и наркотических веществ.

2. Восстановление нервной и иммунной системы различными продвинутыми методами.

3. Прохождение реабилитационного периода под постоянным контролем медицинского персонала.

4. Психологическое восстановление пациента с адаптацией в обществе и семье.

По разным причинам человек страдающий алкоголизмом или наркотиками не может афишировать своим заболеванием. В клинике «Наркология» строго соблюдается правило анонимности и не распространения личных данных. Медицинский персонал предоставит эффективную помощь согласно всем правилам и нормам прохождения лечебного периода.

Согласно показателям социальных опросов наркотики широко распространены среди разных слоёв населения. Используя передовые методы лечения специалисты реабилитационного центра навсегда избавляют пациента от наркотической зависимости. Человек получает мотивированную установку на дальнейшее определение своего места в обществе. Для удобства населения наркологический диспансер города Киева предоставляет услугу вывода из запоя и очистку организма в домашних условиях. Вызов бригады можно заказать по указанной телефонной линии.

Лечение алкоголизма включает в себя определенные процедуры и методы терапии после чего достигается полный отказ от спиртного. Полную информацию можно получить на сайте narcology.com.ua как безболезненно избавить родных людей от смертельной зависимости. Бывшие подопечные центра «Наркология» в большинстве случаев становятся активными волонтерами и советчиками для запутавшихся молодых людей. Сотрудники реабилитационного центра "Наркология" всегда рады помочь в любой ситуации.