Сенат США готує удар по Саудівській Аравії

Переважна більшість сенаторів хочуть завдати у відповідь удар Саудівській Аравії за вбивство журналіста Джамала Хашоггі, вважаючи, що відповіді президента Дональда Трампа було недостатньо. Однак напередодні голосування на наступному тижні конгрес ще не прийшов до спільного рішення.

Самий безпосередній крок не має відношення до безпосереднього вбивства Хашоггі, він ставить собі за мету очолювану Саудівською Аравією коаліцію, провідну війну в Ємені: на початку наступного тижня сенат має намір провести безпрецедентне голосування за припинення підтримки США цієї війни.

Сенатор Берні Сандерс представив резолюцію відповідно до закону про військові повноваження, зазначивши, що сенат вперше намагався використовувати закон 1973 року для обмеження військової інтервенції США за кордоном. З огляду на те, що для ухвалення резолюції потрібно всього 50 голосів, демократи впевнені, що вона буде прийнята. Незважаючи на опір Коркер і декількох інших республіканців, у резолюції є один співавтор-республіканець, сенатор Майк Лі.

США ввели санкції відносно 17 підданих Саудівської Аравії через вбивство журналіста Джамала Хашоггі. Тим часом Генпрокуратура королівства повідомила нові деталі розслідування. Є версія, що виконавці просто перестаралися.

Сьогодні турецькі ЗМІ повідомили, що глава розвідувальної служби Туреччини Хакан Фідан провів зустріч з сенаторами на цьому тижні, щоб обговорити вбивство Хашоггі, що також може стати підтримкою резолюції Сандерса. Помічник сенатського комітету з розвідки підтвердив заяву турецьких ЗМІ, але залишив поза увагою, з ким зустрічався Фідан або що вони обговорювали. Цікаво, що у турків є запис жахливого вбивства Хашоггі в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі.

Крім заборони на допомогу США саудівській коаліції, яку міністерство оборони закінчило минулого місяця, кілька демократів стверджують, що резолюція Сандерса також змусить адміністрацію Трампа припинити надавати матеріально-технічну допомогу. Однак Коркер не вважає, що резолюція зайде так далеко, при цьому адміністрація Трампа відкидає законність резолюції.

Голова воліє займатися Саудівською Аравією і Єменом за рахунок іншого законопроекту, не пов'язаного з законом про військові повноваження. У цього законопроекту, представленого демократом, сенатором від штату Нью-Джерсі Бобом Менендес з Нью-Джерсі, є п'ять двопартійних співавторів, включаючи ряд іранських "яструбів".

На відміну від резолюції Сандерса, законопроект Менендес не припускав повну заборону на підтримку саудівської коаліції з боку США, але забороняє підтримку повітряної дозаправки в Ємені. Також він забороняє продаж озброєнь до Саудівської Аравії і санкції проти посадових осіб Саудівської Аравії і членів королівської сім'ї за вбивство Хашоггі і за блокування гуманітарної допомоги в Ємен.

Коркер сподівається представити законопроект в Комітеті Сенату США з міжнародних відносин на наступному тижні.

Посилаючись на "широку підтримку" свого законопроекту, Менендес припустив, що демократи можуть затримати сенат, щоб забезпечити повторне голосування або докласти його до непов'язаного з ним, але обов'язковому до прийняття закону про витрати. Іранські "яструби" мають намір зірвати резолюцію щодо Ємену на наступному тижні, навіть закликаючи до інших дій проти Ер-Ріяда.

Сенатор Марк Рубіо приєднався до 5 інших двопартійних сенаторів, представивши резолюцію, в якій говориться, що сенат "впевнений в тому, що Мухаммед бін Салман був співучасником вбивства Джамала Хашоггі".

Директор ЦРУ Джина Хаспел поінформувала групу лідерів сенату про замах на Хашоггі у вівторок, що суперечило заявам держсекретаря Майка Помпео і міністра оборони Джеймса Маттіса минулого тижня про те, що немає "неспростовних доказів" участі у вбивстві Хашоггі кронпринца бін Салмана. Сьогодні агентство Reuters повідомило, що Помпео і Маттіс мають намір проінформувати палату на наступному тижні.

Рубіо також приєднався до 4 інших республіканців в жовтні, щоб закликати адміністрацію Трампа призупинити всі переговори про ядерну співпрацю з Ер-Ріяд. Сьогодні республіканець з Флориди заявив, що було б "помилкою" просуватися вперед "без змін в наших відносинах".

На цьому тижні міністр енергетики Рік Перрі, який бере участь в переговорах, оголосив, що планує ще одну поїздку в Саудівську Аравію.

Тим часом, сенатор Дік Дурбін ще раз закликав адміністрацію Трампа вигнати посла Саудівської Аравії в США Халіда бін Салмана, брата крон-принца. Принц Халід нібито сказав Хашоггі, що йому потрібно отримати документи про розлучення в консульстві Стамбула, де і був убитий журналіст.

Демократи сповнені рішучості попередити спроби республіканців внести поправки в ході голосування на наступному тижні, боячись, що це стане поганим прецедентом під час першого голосування за законом про військові повноваження за всю історію сенату.

Навіть якщо резолюція Сандерса пройде сенат наступного тижня, лідери республіканців у палаті представників не хочуть оскаржувати позицію Трампа по Саудівській Аравії.

Сенат, швидше за все, змушений буде проголосувати за резолюцію щодо Ємену, після того як демократи візьмуть під свій контроль палату в січні. Однак республіканці будуть одночасно розширювати свою присутність в сенаті, що утруднить перехід до верхньої палати. І сенатор Джеймс Ріш, який менш критичний як щодо Саудівської Аравії, так і по відношенню до Трампа, має намір взяти під контроль Комітет Сенату США з міжнародних відносин після відставки Коркера на початку наступного року.

Проте законодавці впевнені, що Конгрес США прийме резолюцію, спрямовану на саудитів.