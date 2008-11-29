Як очистити пори: 5 способів, які працюють

Незважаючи на те, що питання про необхідність ретельного і регулярного очищення пор залишається відкритим, більшість дівчат поки не готові відмовитися від цієї процедури. І, щось нам підказує, не будуть готові навіть в тому випадку, коли з'ясується, що все це марно або навіть травмує шкіру.

Чому? Ну, скажімо, тому, що історія, пов'язана з виділенням із пір різного роду забруднень, межує з огидою задоволення, подібною до того, яке ми відчуваємо, коли видавлюємо прищики. Або, наприклад, тому, що такого роду чистка обличчя стимулює і надихає на догляд за шкірою куди більш ретельний, ніж зазвичай.

Чи допомагають смужки від чорних крапок?

«Смужки для очищення пір можуть бути чимось і корисними, але я не вважаю їх ефективними, - каже mindbodygreen Діана Йеркес (Diana Yerkes), дерматолог з Нью-Йорка. - Справа в тому, що вони відмінно видаляють поверхневе сміття, але залишають корінь проблеми недоторканим ».

Дерматолог Кибела Фішман (Cybele Fishman) погоджується з колегою, помічаючи, що вона, як і більшість експертів в догляді за шкірою, ненавидить смужки від чорних крапок. «Я думаю, що в кращому випадку вони не приносять користі, а в гіршому можуть призвести до подразнення, алергічних реакцій і лущення», - резюмує Фішман.

Не так давно ми розповідали, що в Кореї, де зароджуються дуже багато б'юті-трендів, все більше людей відмовляються від багатоступінчастого догляду, дозволяючи своїй шкірі бути такою, якою вона повинна бути. Але якщо ви особисто не маєте наміру відмовлятися від очищення пір, нижче зібрані маніпуляції, які не обіцяють, але працюють.

Важливо: все це підходить для нормальної шкіри, але при чутливій і жирній шкірі вам обов'язково потрібно проконсультуватися з фахівцем.

Маски для обличчя

«Своїм клієнтам я рекомендую маски для домашнього використання з активними інгредієнтами, спрямованими на очистку пор. Це так само просто, як і смужки, але більш ефективно і менш травматично для шкіри », - каже Йеркес.

Ретиноїди і кислоти

Доктор Фішман зауважує, що засоби з ретиноїдами і м'якими кислотами найкраще працюють в сенсі отримання чистої і свіжої шкіри. «Обидва інгредієнта допомагають клітинам оновлюватися, що в цьому випадку особливо важливо», - говорить вона. І додає, що чим більш низькими будуть концентрації, тим більш правильним виявиться ваш догляд. Тому що коли мова йде про шкіру, тут завжди працює правило: тихіше їдеш - далі будеш.

Мікродермабразія

Косметологічна процедура, спрямована на відлущування омертвілого шару і насичення поживними компонентами, дозволить зробити шкіру гладкою, чистою і сяючою майже миттєво. Перевагою мікродермабразії є те, що результат можна побачите вже після першого сеансу. Ну, а при регулярному повторенні, якщо схема вам підійде, ви взагалі забудете про засмічені пори, висипання і тьмяний колір обличчя.

Мікрострумові пристрої

Так, це досить дороге вкладення у власну красу, проте дерматологи кажуть, що використання домашнього мікрострумового пристрою може ефективно вичищати пори і шкіру взагалі, запобігаючи появі прищів.

Масаж обличчя

Переміщення лімфи є важливою частиною детоксикації всього тіла, але особливо - вашої шкіри. Саме тому легкий масаж обличчя як частина щоденного б'юті-ритуалу сприятиме оновленню клітин і підтримання здоров'я шкіри зсередини. Звичайний масаж здається нудним? Спробуйте гуа-ша - китайський масаж обличчя плоскими камінцями, який, за словами тих, хто його скуштував, дає чи не миттєві результати.