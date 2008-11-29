Клімкін виступив за постійну заборону в'їзду в Україну російських чоловіків

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі одного з українських телеканалів заявив, що виступає за постійне обмеження в'їзду в країну чоловікам - громадянам Росії у віці від 16 до 60 років. Таке рішення він вважає "розумною і правильною фільтрацією".

Раніше повідомлялося, що українська Рада в кінці листопада схвалила указ президента Порошенко про введення воєнного стану в десяти областях країни терміном на 30 днів.

На цей час Київ обмежив в'їзд на Україну чоловіків з Росії у віці від 16 до 60 років. В кінці грудня 2018 го було оголошено про закінчення дії воєнного стану і з'явилися повідомлення про те, що також знято і це обмеження.

Однак пізніше з'ясувалося, що заборона все-таки не знято.

При цьому у Верховній Раді заявили, що під час його дії на Україні нібито знизився рівень злочинності, передає РІА Новини. Однак кримський політолог Володимир Джаралла в ефірі радіо Sputnik, зазначив, що справа зовсім не в росіянах, а сам факт скорочення рівня злочинності в Україні - це міф.

Раніше президент Росії Володимир Путін, відповідаючи на відповідне запитання журналістів, заявив, що Москва в цьому зв'язку не запроваджуватиме жодних відповідних обмежень проти українців, а, навпаки, полегшить режим їх перебування в країні і отримання бажаючими громадянства РФ.