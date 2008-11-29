Комуналка 100 років тому: коли електрика була безкоштовною, а водопровідна вода чистою

Знаменитий перший в Києві «хмарочос Гінзбурга» на Інститутській вулиці досягав у висоту до 45 метрів і був обладнаний ліфтами невідомої у нас тоді фірми «Отіс» був підірваний в 1941 після відступу радянських військ.

Ми розбиралися, з чого складався побут жителів столиці України в першій чверті ХХ століття.

Приводом для написання цього матеріалу стала знайдена в одній з електронних бібліотек брошура професора Київського політехнічного інституту В. Іванова "Про видалення твердих побутових відходів в місті Київ". Дата видання -1915 рік.

На перший погляд - відверте занудство. Кому зараз цікаві столітньої давності проблеми зі сміттям у Києві? Але потім задумались, Україна і Київ були приречені в першій чверті ХХ століття на екстремальні випробування. Перша світова, революція, 14 змін влади за три роки. Погроми, обстріли, продовольчі кризи, хаос, постійні міграційні процеси ... А життя тривало. І кожен день потрібно було виносити сміття, обігрівати будинок, добувати десь їжу і воду. Мало того, якимось дивом працювала і комунальна інфраструктура.

Ми вирішили пригадати і розібратися, які "блага цивілізації" були доступні городянами століття назад.

У революційні роки з крана текла артезіанська вода.

Перший київський водопровід був відкритий 1 березня 1872 року. Офіційно. До цього люди були надані самі собі. Хочеш бути з водою - здобувай її як знаєш, не хочеш - сиди без води.

Найгірше жилося мешканцям Печерська. Нині респектабельний район тоді таким не вважався, одна з причин - його розташування на пагорбі. Щоб набрати воду в найближчому джерелі або в Дніпрі, потрібно було витратити кілька годин. Не випадково в ті роки на ринку праці однією з найбільш затребуваних спеціальностей були водоноси і водовози. Як найдешевших приймалися прочани, які прийшли помолитися в Лавру. Часто у таких людей не було грошей, і вони "за кут" наймалися носити господарям воду.

"Золотим дном" дефіцит води став і для пожежних. Вони використовували бочки для гасіння пожеж як резервуари для води на продаж. Ось тільки часто, в гонитві за приробітком, не встигали на пожежі або приїжджали на місце з порожніми бочками.

Все почало змінюватися з 1872 року. Крім водопроводу, влада міста перейнялися і перспективою видобутку підземних вод. Це зараз для багатьох приїжджих здається дивним, коли до бюветів шикуються черги з порожніми "баклажками". Адже в багатьох містах України такий метод водопостачання затребуваний ніколи не був. Для Києва ж це історична традиція. Першу артезіанську свердловину тут пробурили ще в 1886 році, а з 1896 року з-під землі воду стали змішувати з очищеною річковою і запускати в водопровід.

По-справжньому унікальна можливість пити найчистішу воду, що тече з крана, у городян з'явилася в 1908 році. Не було б щастя, та нещастя допомогло - саме той випадок. У місті лютувала епідемія холери і міська влада ухвалює безпрецедентне рішення - пустити в труби виключно артезіанську воду, не змішуючи її з річковою.

Аж до 1939 року кияни користувалися водою без будь-яких домішок і не піддану додатковій очистці.

На початку минулого століття в Києві була одна з кращих в Європі транспортна інфраструктура. Трамвайна зупинка на Царській (нині - Європейської) площі в Києві. 1915 рік.

Світло безкоштовне, але з перебоями

Активна електрифікація Києва почалася в перші роки ХХ століття. Тут збіглося кілька чинників. Місто дійсно стрімко розвивалося, з'являлися нові промислові підприємства, заводи і фабрики. Показовий момент, перший трамвай вийшов в рейс саме в Києві. Сталося це 2 травня 1892 р Тоді пройшло його випробування за маршрутом Поділ - Олександрівська площа - Хрещатик. Довжина маршруту становила всього 1, 5 км.

Природно, зростав попит на тодішні високі технології. А електрика була якраз в моді. Зрозуміло, що це не могло залишити поза увагою і життя звичайних киян. Не тільки багаті жителі міста, а й представники середнього класу вважали для себе життєво необхідним обзавестися яким-небудь електричним приладом. І вже як мінімум провести в будинок електричне освітлення.

Але "електричний рай" закінчився з настанням смутних часів. І хоча електроенергію населенню в ці роки відпускали безкоштовно (просто було незрозуміло, як стягувати належну плату), київські електростанції трималися з останніх сил.

"Станом на 1 січня 1919 року дров було близько 15000 куб. Саж., Далі в справу пішли запаси, які зберігалися на пристанях вгору по Дніпру і Десні. До кінця року, коли виснажилися запаси палива в гавані, приступили до розробки на дрова п'яти стратегічних мостів у Києва, колод в гавані, старих гончак ", - писав у річному звіті завідувач Центральною станцією Київського міського електричного підприємства П.Д. Швецов.

Людям стало зрозуміло - світло може зникнути в будь-який момент, і пора діставати з комор гасові лампи. Так і вийшло - вже на початку 1919 року істотні перебої з електрикою змусили городян перейти на забуті методи освітлення своїх осель, а трамваї, яким недавно так раділи, стали виходити на лінію лише у свята. Холодильники тримали у дворі.

Якщо повернутися до забутих сьогодні професій - водовоз, сажотрус, візник, то в цей список слід додати ще одну, не менш затребувану в старі часи, - льодоруб.

Все просто, в будинках киян тоді не було холодильників. Першою, і її можна назвати "пам'ятником київських холодильників", до якої навіть екскурсії водили, стала холодильна установка Бессарабського ринку, що відкрився в 1912 році. Але це так - майже виставковий експонат. Більшість городян продовжували користуватися по-старому льодовиками. Це невелике підземне сховище облаштовувалося у дворах і нагадувало підвали. Хіба що горбок над "норою" був вище. Кажуть, що останній київський льодовик був зірваний лише в середині 70-х. А на початку століття вони були невід'ємною частиною життя. Лід для підземних сховищ заготовляють в самі тріскучі морози. Цікаво, але в пріоритеті вважався видобутий на Дніпрі та інших річках. Добувати його на закритих водоймах навіть забороняла міська влада. Вважалося, що через нестачу вмісту кисню він не так як потрібно сприймає плюсову температуру.

У місті збиралися будувати сміттєпереробний завод , так як сміття вважалося в перші десятиліття ХХ століття чи не головною проблемою міста.

У брошурі професора Іванова, з якої починався цей матеріал, пояснюється суть проблеми. Звалища на Куренівці і на околиці Лук'янівської дільниці загрожують місту епідеміями. А значить, треба щось терміново робити. Для початку професор пропонує вивчити досвід таких міст як Париж, Мюнхен і Берлін. Це сортування, переробка на сільськогосподарські добрива та спалювання в печах цегляних заводів. А лише після цього говорити про будівництво в Києві сміттєспалювальних заводів.

Цікаво, що категорично відкидається ідея будівництва одного такого центру. Враховується і забруднення повітря навколо нього, і складна логістика доставки "продукту" до місця утилізації. Передбачається, що в Києві буде створено мінімум три таких станції. Перша - між Подолом і Куренівкою, друга обслужить Звіринець, Печерськ, Липки, третя призначалася для інших районів міста - Лук'янівка, Сирець, Шулявка.

На думку професора, вже тоді потрібно було створювати стандарти для сміттєвих баків і готувати для централізованого вивезення сміття спеціальні екіпажі, обладнані під збір стандартизованих ємностей. На закінчення наводяться розрахунки, яким чином правильне вивезення сміття і його сортування знизить комунальні витрати для простого киянина. Виходило, що сума в платіжці повинна стати на 25-50% менше, ніж раніше.

За даними ЗМІ того часу, міська влада доповіддю професора Іванова зацікавилися і збиралися його розглядати. Але йшов 1915 рік. Перша світова, потім революції і хаос.