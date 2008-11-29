Пам'ять про трагедію: в Ізраїлі знайшли схованку з рідкісними золотими монетами

Заховане золото, за яким ніхто не повернувся, - удача для археолога і майже завжди свідоцтво якоїсь давньої трагедії. У всякому разі, відкриття в Кесарії саме таке - і радісне, і сумне: з одного боку, ізраїльські археологи знайшли рідкісні золоті монети, з іншого - вченим занадто добре відомо, за яких обставин в 1101 році золото виявилося в схованці і чому за ним ніхто не повернувся.

Тайник вийшов надійним: бронзовий посуд з грошима пролежав непоміченим більше 900 років, захований між каменями в стінці колодязя. На думку археологів, скарби ховали в поспіху - власники поклали 24 золоті монети і одну золоту сережку в бронзову скриньку, але кришку від неї так і не знайшли. Довелося нашвидку зробити «затичку» з осколка кераміки, щоб монети не вивалилися.

«Ми виявили дві групи монет. Перша - 18 динарів Фатимидського халіфату, знайомих нам по попереднім знахідкам в Кейсарії: в Палестині тієї епохи фатимідські динари були поширеною валютою. Друга група - шість неймовірно рідкісних візантійських золотих солідів. П'ять з них мають увігнуту форму і відносяться до періоду правління імператора Михайла VII Дуки », - повідомив Роберт Коль (Robert Kool), фахівець з древніх монет.

Ізраїльських археологів важко здивувати фатимидськими динарами: в X-XI століттях територія Палестини перебувала під контролем Фатимидського халіфату і арабські динари були в буквальному сенсі місцевою валютою. Досить згадати, що найбільший скарб в історії Ізраїлю, знайдений в 2015 році біля берегів Кейсарії, був якраз з арабських грошей: майже 2000 золотих монет, випущених при Фатімідах.

А ось візантійські монети тієї ж епохи - велика рідкість навіть для Кейсарії, колись багатого торгового міста на березі Середземного моря. Одна із золотих монет, знайдених у схованці - це візантійський солід ввігнутої форми, так звана монети ввігнуті. У золотих візантійських монет багато назв - солід, номісма, гістаменон, стаменон, монети ввігнуті, трахея, - але для розуміння цієї конкретної знахідки важливо те, що у Візантії «увігнуті» монети ввігнуті стали практично стандартними ще в XI столітті ( «гістаменон номісма» буквально перекладається з грецької як «стандартна монета»), тоді як в підконтрольній Фатимидам Палестині візантійські гроші майже не були в обіході.

Однак в схованці знайшли не одну, а цілих шість візантійських монет. «Одна або дві золоті монети ввігнуті - еквівалент річного заробітку простого селянина. Резонно припустити, що людина, що сховала свої заощадження в Кесарійський колодязі, була дуже заможною або займалася торгівлею. Наша знахідка, серед іншого, може вказувати на існування торгових чи інших контактів між Кейсарією і Константинополем в XI столітті », - пояснює Роберт Коль.

Вчені можуть лише припускати, яким чином візантійські монети ввігнуті потрапили в Кейсарію. Однак причина, по якій 24 монети і одна сережка виявилися в схованці, сумнівів не викликає: дослідники впевнені, що скарб було заховано в 1101 році, перед вторгненням в місто армії хрестоносців під проводом Балдуїна I, короля Єрусалиму.

В інтерв'ю ВВС News керівники розкопок Пітер Гендельман і Мохаммед Хатар коротко виклали свою версію розвитку подій: «Скарби в схованці - мовчазні свідки одного з найстрашніших епізодів в історії Кейсарії: кривавого вторгнення в місто хрестоносців. Ми практично впевнені, що власник скарбу і його сім'я загинули під час влаштованої хрестоносцями бійні або були продані в рабство. Вони сховали свої заощадження в надії за ними повернутися, але не повернувся ніхто ».