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Какой плуг лучше выбрать для трактора

Плуг всегда был незаменимым агрегатом на сельскохозяйственных объектах. Частота его использования зависит от метода обработки почвы, иногда он может понадобится все раз за 2-3 года. Однако где без него точно не обойтись, так это при вспахивании целины, там, где до этого не росли культуры. В таком случае требования к плугу будут особые. В данной статье мы рассмотрим критерии, по которым нужно выбирать плуг для трактора.

Максимальная нагрузка трактора плугом

Мощные тракторы позволят нацепить на них более габаритные плуги, состоящие из 10-13 корпусов. Также нужно учитывать, что не все машины оборудованы трехточечной навеской. Решить эту проблему можно двумя способами. Либо взять трактор с таким функционалом, либо купить специальный переходник. Второе можно сделать на специализированной площадке https://ekipagro.com/.

Не стоит забывать и о предельной мощности трактора. Нужно подобрать оптимальную, ибо и чрезмерная, и недостаточная негативно скажутся на вспашке. В первом случае машина будет недостаточно чувствовать оборудование, что чревато техническими поломками. А во втором – будет страдать качество обработки почвы. Для расчета оптимального количества корпусов плуга есть специальная формула: 40 л.с. = 1 корпус.

Обязательно ли брать широкозахватный плуг?

В первую очередь ширина плуга определяется средним размером одной клетки поля. Потому как иногда плуг с 9 корпусами будет эффективнее 12-корпусного из-за того, что на разворот ему времени нужно меньше.

Широкозахватные плуги рекомендуются для обработки очень больших участков. Для маленьких же достаточно будет и 3-4 корпусов. Для полей средних размеров эксперты советуют покупать 6-8-корпусные. Приобрести данное оборудование, а также запчасти Ropa, Horsh и Lemken можно на крупной аграрной торговой площадке EkipAgro.

Защита корпуса

Лучшим вариантом будет пружинная, гидравлическая или рессорная защита. Выбирать нужно отталкиваясь от типа грунта, его плотности и т.д. Стандартный болтовой механизм же подойдет лишь для обычной почвы, несложной для обработки.

Если плуг будет использоваться для вспахивания целины, на которой до этого ничего не сажали, то лучше присмотреться к специальным усиленным моделям. Они немного больше по габаритам и оснащены сверхстойкой колесной резиной.

Выводы

Подбирать плуг нужно по множеству факторов. Помимо перечисленных выше, нужно также учитывать общий вес агрегата, стоимость деталей к нему и его проходимость. Многие компании дают возможность испытать механизм в рабочей среде перед покупкой и от такой возможности отказываться не стоит.

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