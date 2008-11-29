Что формирует цену на газ для Украины

Расценки на голубое топливо для нужд граждан Украины формируются Национальной комиссией по государственному контролю и регулированию в энергетической сфере и отрасли коммунальных структур. Приведённая государственная структура, в частности её постановление создает ныне активное стоимостное выражение газа, который используется для потребностей населения.

Ясно, что решение исполнительного органа об установлении стоимости не берется из ниоткуда, а базируется на расчетах точных данных. Они имеют прямое отношение к составным частям стоимостного выражения. Последовательность составления розничной ставки на использование газа для народа основывается на таких главных компонентах цены:

стоимость газа, как товарной позиции;

тариф на транспортировку газа через магистральные линии;

ставка на распространение газа линиями распределения;

тариф, определяющий поставку голубого топлива;

надбавка целевого плана;

НДС.

Далее кратко опишем каждый компонент формирования цены газа.

Составляющие стоимости газа

Цена природного газа, как товарной позиции считается крупным элементом в полной структуре формирования стоимости. Она возникает от нескольких показателей. Первый коэффициент представляется в виде совокупной усреднённой стоимости поставляемого топлива и того, что извлекается в Украине государственными организациями, в которых бюджетный сектор владеет главным пакетом акций уставного фонда. Ко второму приписывают расходы, относящиеся к закупке и поставке природного газа гражданам, а именно, затраты административного плана компании «Нафтогаз Украины». Средняя плата за голубой огонь формируется правительственным органом на базе показателей, получаемых комиссией выше указанной организации.

На сайте ueex.com.ua представлены текущие котировки стоимости газа для Украины и актуальная информация https://www.ueex.com.ua/rus/exchange-quotations/natural-gas/, где можно узнать средневзвешенную цену на европейских хабах.

Ставка на перевозку исчисляется исходя из цены транспортировки голубого топлива посредством магистральных сетей, его закачивания в подземные тайники, хранения и сортировки, а также дополнительно потерь производственной и технической направленности. Указанный тариф регулируется удельными расходами государственной структуры «Укртрансгаз» с целью удовлетворения бытовых нужд граждан страны. Тариф на перевозку относится к дифференцированным согласно с территориальной принадлежностью к лицензированной деятельности компании, поставляющей огонь. Его размер вычисляется правительственным органом Украины.

Тариф на распространение вычисляется исходя из расценок на транспортные услуги по его перекачке от магистрального канала до основного потребителя. Сюда также входят убытки производственного и технического плана. Посредством такого тарифа учреждения по газовому распределению проводят обслуживание и ремонт разделительных сетей и газовых линий внутри дома.

Ставка, связанная с поставкой голубого топлива состоит из расценок на услуги газоснабжающих предприятий по администрированию и контролю за поставками, а именно: проведение расчетных операций и сбор денег за израсходованное населением топливо, контроль за показаниями счетчиков и документальная сверка по расчетам, плата банковским структурам за ведение лицевых счетов.

Целевая надбавка, которая достигает размера 4% от заданной ставки на товарную газовую продукцию. Она считается общегосударственным сбором, уплачиваемым в бюджет страны. Налог отчисляется в фонд государства. Его задействуют для выдачи субвенции местным структурам, что занимаются развитием газовой структуры и ремонтом газовых линий.

Заключающим компонентом стоимости признан НДС, начисляемый в объеме 20% от суммы ранее описанных составных частей.