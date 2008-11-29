Хто ускладнює відносини між Іраном і Іраком?

Між Іраном і Іраком посилюється економічна і політична напруженість. Одним з основних чинників цього є особисті відносини Муктади аль-Садра з Іраном і в меншій мірі залежність Іраку від санкцій, введених США проти Ірану в цьому місяці.

Основну частину своєї кар'єри лідер руху "Садр" Муктада аль-Садр вибудовував тісні відносини з іранськими властями, політичними і релігійними. Аль-Садр вийшов на перший план, виступаючи проти американців в Іраку після повалення Саддама Хусейна в 2003 р

На парламентських виборах в Іраку цього року аль-Садр намагався уявити себе лідером іракського націоналізму і кандидатом, який зробить Ірак по-справжньому незалежним і самодостатнім. На виборах, на які прийшло рекордно низьке число виборців, аль-Садр легко здобув перемогу серед своїх вірних послідовників.

Після такої несподіваної перемоги люди звернули свою увагу на те, які реальні дії після передвиборної риторики він зробить, опинившись при владі.

На жаль, перше, що зробив аль-Садр, - спільно з іранськими партіями сформував коаліційний уряд. Ці дві фракції створили коаліцію, яка становить майже половину парламенту - досить, щоб сформувати уряд без будь-чиєї допомоги.

Іран був в захваті від результату, і аль-Садр став своєю людиною в Багдаді - принаймні вони так думали. Однак незабаром аль-Садр проявив незалежність. Він був готовий співпрацювати з Іраном, проте вже на своїх власних умовах.

Іран відмовився і дав зрозуміти аль-Садру, що йому краще не переходити межу. З цією метою Тегеран почав самостійно фінансувати Ахль аль-Хакк, шиїтське ісламістське воєнізоване угруповання. Тепер вона працюють безпосередньо на Тегеран, а не на аль-Садра.

У відповідь аль-Садр теж виступив з відповіддю Тегерану. Імпорт з Ірану, який проходив огляд на кордоні з Іраком, був повернутий. Іракські інспектори не пропустили величезний обсяг продуктів харчування та інших товарів, обгрунтувавши це тим, що вони були "неякісними".

Це нечувано. Можливо, аль-Садр знає, що іранська економіка залежить від регулярних продажів одного з найбільших торгових партнерів, Іраку.

Крім того, іранці наполягали на тому, щоб з Іраку надходила тверда валюта при оплаті рахунків за електроенергію. Ірак купує електроенергію з іранських електростанцій, щоб заповнити власну хронічну нестачу електроенергії. Не маючи можливості оплачувати рахунки в доларах через санкції США, Ірак в якості оплати запропонував свою валюту - динар.

Іран відмовився, наполягаючи на євро. Ця ситуація поки не вирішена, тому що аль-Садр вимагає надати необхідну йому незалежність і в той же час фінансування з Тегерана, якого він потребує.

Є й інші ознаки розколу в стосунках. Новий прем'єр-міністр Аділь Абдул-Махді намагався зробити все, що було в його силах, щоб закінчити формування свого уряду. Залишається невирішеним питання з приводу міністерства оборони і міністерства внутрішніх справ разом з іншими шістьма.

У понеділок мало відбутися голосування, запропоноване Абдулом-Махді, але воно було відкладено керівництвом. Кандидат в МВС - колишній лідер Сил народної мобілізації (PMF), які були військовим підрозділом, який проводив успішну боротьбу з ІГІЛ в Іраку.

Після цих перемог PMF повністю потрапили під іранський вплив і зараз підтримують потреби Ірану на кордонах, а не в Іраку. З недавніх повідомлень в твіттері цього лідера стає зрозуміло, що воно хоче бути "повністю незалежним від уряду".

PMF контролюють сирійські та іранські прикордонні переходи в і з Іраку на півночі, де переміщається іранська нафта, гроші та інші товари першої необхідності в Дамаск і назад.

Як зазначив Держдепартамент, встановивши санкції проти Ірану на початку цього місяця, "США ввели санкції проти міжнародної мережі, за допомогою якої іранський режим і Росія поставляють мільйони барелів нафти режиму Асада в обмін на переміщення сотень мільйонів доларів для Сил Корпусу вартових ісламської революції і для подальшої передачі терористичним організаціям, таким як ХАМАС і "Хезболла".

Словом, аль-Садр дав зрозуміти Ірану, що іранський вплив в Іраку залежить від нього, а не від будь-якого добропорядного міністра в Іраку.

Оскільки іранська економіка продовжує знижуватися, іранський ріал стає слабкішим з кожним днем. Розуміючи це, аль-Садр тисне на своїх іранських покровителів, і поки Тегеран і аль-Садр пручаються будь-якій розрядці напруженості.