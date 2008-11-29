Як уникнути нападу в місті? Етапи забезпечення безпеки

Напевно, всі пам'ятають, чим відрізняється мудрий від розумного? Правильно: розумна людина зуміє знайти вихід зі складної ситуації, мудрий в неї не потрапить. Так і самооборона не обмежується умінням постояти за себе фізично - насправді, якщо дійшло до фізичного зіткнення, це вже можна назвати невдачею в забезпеченні особистої безпеки.

Можна умовно виділити ряд послідовних етапів забезпечення безпеки:

1. Спосіб життя.

Це першочерговий захід обережності. Наш спосіб життя, звички, поведінка, коло спілкування можуть свідомо провокувати. Простіше кажучи: живучи в «пристойному» районі і обмежуючи коло близького спілкування пристойними людьми, ми істотно знижуємо шанси піддатися нападу у дворі, на сходовому майданчику власного будинку, бути згвалтованою або отримати удар кухонним ножем в п'яній компанії.

2. Уникнення небезпечних місць і ситуацій.

Кожен з нас контактує з іншими людьми, буває в громадських місцях і т. д. Одні частіше, інші рідше, різниця тут чисто кількісна. Все це потенційні джерела конфліктних ситуацій. Зрештою, навіть депутати, начебто застраховані від неприємної дійсності, часом б'ються прямо в Раді.

Йдеться про вміння передбачати можливі зіткнення, приймаючи своєчасні заходи для уникнення небезпечних ситуацій і місць. Розумно дотримуватися особливої обережності, пересуваючись поодинці по безлюдних місцях.

Більшість серйозних (і особливо спланованих) нападів відбуваються за відсутності свідків. Як правило, нападники воліють безлюдні місця: пустельну вулицю, підворіття, під'їзд, парк, квартиру. Звичайно, напади трапляються і в інших, здавалося б, абсолютно не підходящих для цього умов - «серед білого дня», при великому скупченні народу. Однак, обдуманий злочин, як правило, прагнуть зробити далеко від сторонніх очей. Всім відома порада: не входите в ліфт з незнайомцем!

Загальним місцем стали рекомендації не входити в ліфт або під'їзд разом з підозрілими незнайомцями, не відкривати двері невідомим, не сідати в чужі машини і не брати попутників, не вести за собою названого залицяльника буквально до дверей власної квартири та інше. Всі ці поради - не порожні слова. Не знати їх в епоху загальної доступності інформації - злочинна недбалість. Знати і порушувати - злочин проти особистості.

3. Місця масового скупчення людей також потенційно небезпечні, і при можливості їх варто уникати.

Найчастіше нападу піддаються самотні перехожі або пари, і особливо ті, які складаються з чоловіка і жінки. Двоє чоловіків - вже сила, так що це не найпривабливіший об'єкт для нападу. Група жінок, навіть невелика, - теж клопітна мішень. Багато вереску, багато метушні. Та й нестандартність жіночих реакцій зростає в геометричній прогресії зі збільшенням чисельності дівочої компанії. Краще вже підшукати ту, що йде одна. Гуляєте парою в безлюдному місці? Будьте уважні і як мінімум намагайтеся уникати небезпечних місць.

Не буде зайвим обзавестися якою-небудь зброєю самооборони, хоча б горезвісним газовим балончиком. Крім того, в першу чергу - необхідно дотримуватися елементарної обережності: наприклад, відслідковувати в своєму оточенні підозріло виглядаючих індивідів, агресивних компаній т. д. Принцип дій тут простий: здалася людина, місце, ситуація підозрілими - обійдіть . Йдучи поодинці по безлюдних місцях, особливо ввечері, непогано мати в руці мобільний телефон із заздалегідь набраним номером кого-небудь з близьких, по можливості - живе неподалік. Це дозволяє оперативно сповістити про потенційний напад, можливо, викликати міліцію. До того ж сам факт того, що ви в даний момент на зв'язку з кимось, може змусити потенційних нападників відмовитися від своїх намірів - адже їм теж не потрібні зайві проблеми, до того ж завжди можна пошукати більш безтурботну жертву.

Краще рішення - втекти і уникнути конфлікту.

4. Обережність, пильність, уважність.

Я не закликаю озиратися навколо з підозрілістю і страхом, бачачи в кожному зустрічному ворога. Однак не буде зайвим навчитися своєчасно і оперативно відстежувати потенційну загрозу і, по можливості, уникати її. Причому пильність повинна проявлятися повсякчас і в будь-яких ситуаціях. Причому мова не тільки про напад, але і про будь-яку фізичну загрозу: раптово виник в полі зору автомобіль, падаючй зверху предмет, ділянка ожеледиці ...

Відстеження потенційної загрози дозволить вчасно відреагувати на будь-який небезпечний фактор незалежно від його природи.

Уміння вирішити загрозливу ситуацію мирним шляхом. Йдеться про здатність вирішити або пом'якшити виниклу конфліктну ситуацію, вийти з неї з мінімальними збитками. Якщо нападник не перейшов до фізичного впливу негайно - теоретично є можливість «розрулити» ситуацію вербально. На жаль, єдиного рецепта тут не існує, все залежить від конкретної ситуації, що склалася. Але в будь-якому випадку, для успішного «розрулювання» необхідно зуміти правильно оцінити наміри і стан агресора, а також розклад сил.

І нарешті, останнє - володіння навичками прикладного рукопашного бою (ПРБ), тобто вміння успішно вийти з фізичного зіткнення. Як бачимо, фізичної конфронтації передують як мінімум 4 етапи, які треба зуміти пройти, перш ніж «з'явиться шанс» вступити в бій.

Так що реальна самооборона - не в зброї або здатності добре битися, а в умінні не допустити виникнення небажаної ситуації або направити її розвиток по найбільш сприятливому для нас шляху. Адже кінцева мета самооборони - не перемога, а забезпечення виживання, максимальна безпека та інтереси особистості.

Найкращими інструментами для вирішення цих завдань є розум і здоровий глузд.