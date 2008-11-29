В Україні готують передачу Києво-Печерської лаври від РПЦ до УПЦ

Спеціальна комісія міністерства культури України в четвер, 29 листопада, здійснює перевірку святинь, які були передані 30 років тому Києво-Печерській лаврі. Про це повідомляє синодальний інформаційно-просвітницький відділ Української православної церкви (Московського патріархату), пише "Інтерфакс-Україна".

"Намісник обителі митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павkj обговорив з членами комісії процедуру перевірки наявності цінностей. У перший день різдвяного поста члени комісії почали перевірку наявності мощей в Ближніх і Дальніх печерах лаври", - повідомляється на офіційному сайті УПЦ (МП).

Робота комісії проходить під наглядом ченців, наглядачів печер і членів Духовного собору обителі. Перевірка проходить вперше за 30-річну історію відродженої Києво-Печерської лаври. Спеціальну комісію, до складу якої увійшли співробітники Міністерства культури і Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, було створено з ініціативи Мінкульту. Метою комісії є перевірка наявних церковних цінностей і святинь, переданих Києво-Печерській лаврі починаючи з 1988 року - з моменту відкриття монастиря після відродження.

Нагадаємо, що напередодні уряд України прийняв рішення про повернення комплексу споруд Почаївської Свято-Успенської лаври у Тернопільській області до складу Кременець-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника. У міністерстві культури відзначили, що Києво-Печерська і Свято-Успенська Почаївська лаври є власністю держави і були передані в оренду на 50 років Українській православній церкві Московського патріархату.

Раніше комісія мін'юсту задовольнила скаргу Кременець-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника. Він просив скасувати рішення про державну реєстрацію права користування комплексом споруд лаври (йдеться про Успенський собор, Троїцький собор, монастирські келії, архієрейський будинок, дзвіницю та надбрамний корпус) релігійною організацією Московського патріархату "Почаївська Свято-Успенська Лавра".