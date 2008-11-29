Вранці або ввечері: коли шкідливіше нервувати

Незважаючи на те, що саме по собі питання може здатися дивним (бо нервувати, звичайно, шкідливо в будь-який час доби), у дослідників є на нього відповідь.

Нове дослідження, проведене японськими вченими, дозволило говорити про те, що вечорами наш організм більш схильний до стресового впливу. Тобто, і згубні наслідки стресу для здоров'я тут, очевидно, виявляться сильнішими.

В ході дослідження фізіолог Юджіро Яманака (Yujiro Yamanaka) і його колеги з Університету Хоккайдо (Hokkaido University) спостерігали за 27 здоровими добровольцями зі звичайними робочими годинами і звичками сну з метою з'ясувати, чи правда гіпоталамо-гіпофізарно-надниркова вісь (HPA), яка пов'язує центральну нервову і ендокринну системи організму, по-різному реагує на гострий психологічний стрес в залежності від часу доби.

Нагадаємо, що основний гормон стресу кортизол вивільняється протягом декількох годин, коли вісь HPA активується стресовим подією. Це допомагає забезпечити організм енергією так як відчувається потреби в битві або втечі. Рівні кортизолу також регулюються циркадними ритмами, так що він, як правило, досягає максимуму вранці, але поступово знижується до вечора.

В ході експерименту вчені спочатку виміряли кортизол за допомогою слини учасників, щоб визначити базовий рівень. Потім добровольців розділили на дві групи: перша була піддана стрес-тесту вранці, через дві години після звичайного часу пробудження, друга - ввечері, через десять годин після нормального пробудження.

Аналіз даних, опублікований в Neuropsychopharmacology Reports, дозволив говорити про те, що рівень кортизолу в слині значно підвищувався у добровольців, яким проводили стрес-тест вранці, в той час як така відповідь не спостерігалася у тих, хто проходив тест ввечері.

При цьому частота серцевих скорочень учасників - показник симпатичної нервової системи, який відразу реагує на стрес - вирізнявся в залежності від того, коли був проведений тест.

"Ддослідження припускає можливу уразливість до стресу у вечірній час", - роблять висновок автори дослідження. Але додають, що хоча всім нам, звичайно, варто обмежувати стресові фактори ввечері, результати ще вимагають перевірки, оскільки при оцінці реакції людини на стресори, швидше за все, необхідно враховувати і його унікальний біологічний годинник.