Що таке небулайзер і навіщо він потрібен при застуді

Немає нічого особливого в тому, що восени і взимку люди частіше хворіють на ГРВІ та грип, причому деякі - по кілька разів за сезон. Щоб протистояти хворобі, одні починають ходити по лікарях, інші приймати мультивітаміни, а хтось - рятується від застуди за допомогою небулайзерної терапії.

Які способи профілактики є ефективними, що слід і не слід робити при застуді, розповіла Ольга Бодня, к.м.н., доцент кафедри клінічної алергології.

Чому восени ми частіше хворіємо на простудні захворювання?

Варто почати з того, що в міжнародній класифікації захворювань не існує поняття «застуда». Цим терміном люди називають найрізноманітніші явища: від наслідків банального переохолодження, ГРВІ та грипу до проявів герпесу на обличчі. Під простудними захворюваннями ми маємо на увазі ГРВІ та грип.

Одна з основних причин частого виникнення застуди в холодну пору року - різкі перепади температури, які відчуває наш організм. З настанням осінньо-зимового періоду ми проводимо багато часу в теплих, погано провітрюваних приміщеннях, де через активну роботи опалювальної системи повітря стає дуже сухим і циркулює в замкнутому просторі.

Такі умови створюють сприятливе середовище для швидкого поширення вірусів, які можуть викликати застуду. При цьому холод також впливає на сприйнятливість до респіраторних вірусів і розвиток симптомів ГРВІ. Так, вчені Єльського університету встановили, що холодна погода призводить до зниження температури в носовій порожнині, що ускладнює розвиток імунної відповіді в клітинах слизової при зустрічі з вірусами. Кількість захисного слизу в носових шляхах теж зменшується, що може сприяти поширенню вірусів.

Які способи профілактики є найбільш ефективними?

В першу чергу лікарі рекомендують регулярно провітрювати приміщення, будь то квартира або офіс, а також обмежити контакти з хворими людьми. У холодну пору року корисно промивати ніс фізіологічним розчином кухонної солі, щоб позбутися від шкідливих мікроорганізмів в носових пазухах.

Необхідно дотримуватися елементарних правил особистої гігієни: частіше мити руки з милом, використовувати вологі дезінфікуючі серветки або гель для рук. Важливо дотримуватися здорового способу життя - ввести в свій день збалансоване харчування, регулярні заняття спортом і загартовування сприяють загальному зміцненню організму. Також можна порадитися з лікарем і пропити курс вітамінів.

Для профілактики грипу лікарі настійно рекомендують раз на рік проходити вакцинацію. Однак важливо пам'ятати, що щеплення захищає виключно від вірусу грипу, але не від інших збудників гострих респіраторних захворювань. Крім того, вона починає діяти не відразу, а через приблизно 2-3 тижні після уколу. Як і будь-який препарат, щеплення має свої протипоказання і побічні дії, тому перед процедурою необхідно отримати консультацію лікаря.

Що слід робити при застуді і чого робити не варто?

Якщо людина все-таки захворіла, необхідно якомога раніше почати лікування і кілька днів дотримуватися постільного режиму, щоб запобігти розвитку можливих ускладнень. Кімнату, де перебуває пацієнт, потрібно часто провітрювати і регулярно проводити в приміщенні вологе прибирання. Інфікованим пацієнтам показано тільки консервативне лікування медикаментами під наглядом лікаря. У разі ГРВІ та грипу важливо пити побільше рідини, оскільки рясне пиття сприяє виведенню з організму токсинів і стимулює роботу імунної системи. Лікарі відзначають високу ефективність інгаляцій за допомогою небулайзера, так само в разі, якщо захворювання супроводжується кашлем і сильною нежиттю.

Що таке небулайзер і навіщо він потрібен?

Небулайзер - це спеціальний прилад для інгаляцій, який через рідкы ліки доставляє їх частки прямо в дихальні шляхи, бронхи і легені.

На відміну від звичайних теплових або парових інгаляцій небулайзер розпорошує препарат у вигляді найдрібніших частинок по типу туману (в перекладі «Небула» - туман, звідси і назва), завдяки чому препарат проникає глибоко в вогнища запалення і досягає нижніх відділів дихальної системи. Сьогодні багато фахівців називають небулайзерну терапію одним з найбільш ефективних методів лікування застуди, яка супроводжується бронхообструктивним синдромом. З її допомогою пацієнти набагато швидше позбавляються від нежиті та кашлю, які часто виникають при ГРВІ і грипі.

Які бувають небулайзери?

В даний час існують переносні небулайзери для домашнього користування і стаціонарні, які використовуються в лікувальних установах. Домашні небулайзери бувають декількох видів:

компресорні - з допомогою потужного потоку повітря, створеного за рахунок компресора, інгалятор розщеплює лікарську речовину y дрібні частинки від 1 до 10 мікрон. Розщеплення препарату на настільки дрібні частинки допомагає проникати йому навіть в нижні дихальні шляхи. Такими функціями володіє, наприклад, небулайзер Philips Respironics;

ультразвукові - лікарська речовина розпадається на дрібні частинки за допомогою високочастотних ультразвукових хвиль, які проникають в організм через дихальні шляхи;

електронно-сітчасті або мембранні - працюють також із застосуванням ультразвуку, але його дія спрямована на спеціальну сітчасту мембрану, яка приходить в рух і розпорошує ліки, які проходять через неї.

Необхідно пам'ятати, що саме лікар повинен підібрати лікарський препарат для небулайзерної терапії, розповісти про правила його застосування і здійснювати контроль ефективності лікування. Категорично не можна використовувати ліки, не призначені для небулайзера: всі масла і розчини (суспензії), що містять масла, суспензії і розчини, що містять зважені частки, в тому числі відвари і настої трав.