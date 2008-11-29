Обличчя предка: в Ізраїлі знайшли 9000-річну кам'яну маску

Рідкісну кам'яну маску, створену 9000 років тому, знайшли не археологи. На початку 2018 року про унікальну знахідку дізналися ізраїльські детективи від археології - фахівці відділу по запобіганню розграбування старожитностей при Управлінні старожитностей Ізраїлю. Маска була добровільно-примусово «передана властям», а пов'язане з нею розслідування привело криміналістів і археологів до первісного місця знахідки: поля поблизу Маале Хевер (Пнів Хевер), поселення на півдні хевронського нагір'я.

«Ця маска сама по собі - унікальне археологічне відкриття. Однак не менш вражаюче, що ми тепер знаємо конкретне місце, де вона була знайдена. Завдяки цій найважливішій особливості артефакт з Пнів Хевер перевершує за своєю значимістю всі інші відомі нам маски того періоду », - каже Роніт Лупу (Ronit Lupu), археолог ізраїльського Управління старовини.

Видання The Times of Israel з посиланням на прес-реліз Управління старовини пояснює, що в світі налічується всього 15 «відомих масок того періоду», причому тільки дві з них мають підтверджене походження - іншими словами, археологи знають, де були знайдені ці артефакти і можуть впевнено помістити їх в історичний і локальний контекст. Решта 13 масок знаходяться в приватних колекціях по всьому світу, що робить їх вивчення вельми скрутним.

В кінці листопада вчені поділилися першими результатами дослідження маски з Пнів Хевер. Артефакт з рожево-жовтого пісковика відноситься до ключового періоду в історії людства - в науці він відомий під нудною назвою «докерамічний неоліт В», але є і більш поетичне визначення: неолітична революція.

Це був час глибокої трансформації людства. Кочові мисливці і збирачі поступово оцінили переваги осілого життя, зародилося сільське господарство, засноване на землеробстві та тваринництві, з'явилися перші одомашнені рослини і тварини, перші поселення, пізніше - перші міста і, передбачувано, перші держави.

«Кам'яні маски пов'язані з неолітичної революцією. Цей перехід супроводжувався змінами в соціальній структурі і різким збільшенням обрядової та релігійної активності. Ритуальні артефакти того періоду включають антропоморфні фігурки, прикрашені людські черепи і кам'яні маски », - говорить Омрі Барзілай, глава дослідницького відділу Управління старовини.

Зміна способу життя не могла не відбитися на системі вірувань. Культ предків, що існував з незапам'ятних часів, теж отримав новий розвиток - це пояснює, чому людське обличчя і тіло стали центральним мотивом в мистецтві тієї епохи. За словами Роніт Лупу, кам'яну маску використовували в обрядах, пов'язаних з поклонінням померлим.

«Маска була частиною таких ритуалів і брала участь в підтримці пам'яті родини, збереження спадщини, як було прийнято в той час. Наприклад, археологи знаходять черепа, захоронення під підлогою жител епохи неоліту, або черепи із слідами турботливої обробки - їх покривали гіпсом, надавали риси живих і навіть вставляли мушлі в чорні діри. Кам'яні маски, такі як маска з Пнів Хевер, не тільки імітують живе обличчя, але і мають відповідний особі «розмір», тому вчені схильні пов'язувати такі маски з культом предків », - каже Лупу.

Відтінок пісковика нагадує колір людської шкіри. Чотири отвори по краях маски вказують на те, що її або надягали на обличчя, або кріпили до іншого предмету. Якість роботи древніх майстрів викликає особливу повагу: за словами археологів, виготовлення маски і шліфування до ідеально гладкої поверхні - дуже трудомісткий процес, який вимагав найвищого рівня володіння кам'яними інструментами.

Маска в профіль. Видно відшліфовані ділянки і бічний отвір для кріплення.

Описуючи древній артефакт з людським обличчям, Роніт Лупу не може стримати щирого захоплення: «Просто неймовірно, що ми знайшли настільки майстерно виконану кам'яну маску. Поверхня пісковика була повністю відшліфована, риси «обличчя» досконалі і симетричні, навіть вилиці підкреслені! У цієї маски чудовий ніс, а в області рота помітні зуби ».

Вченим відомі й інші маски докерамічного неоліту, знайдені в південній частині хевронського нагір'я. Маска з Пнів Хевер підтримала домінуючу гіпотезу, що в давнину цей район був центром «виробництва» подібних масок і пов'язаних з ними ритуалів - можливо, цим пояснюється висока якість кам'яного артефакту.