Чи реально позбутися целюліту своїми силами?

Якщо ви не знали, то термін «целюліт» вперше з'явився у французькому медичному словнику в 1870-х роках і позначав «запалення клітинної тканини». Майже через 150 років вчені точно визначили, що целюліт - не запалення, а абсолютно безпечний косметичний стан, який з'являється на стегнах, сідницях і плечах і з яким стикаються до 98% жінок у всьому світі.

«Ми не можемо точно сказати, чому виникає целюліт, але це явно пов'язано з присутністю естрогену в шкірі», - каже TIME дерматолог Девід Голдберг (David Goldberg). Експерт додає, що целюліт майже відсутній у чоловіків, за винятком тих, хто проходить терапію естрогенами. Втім, те, як саме естроген призводить до утворення «апельсинової кірки», поки залишається загадкою.

«Чи реально позбутися целюліту без хірургічних втручань і складних косметологічних маніпуляцій?» Саме так звучить питання, які клієнтки задають дерматологам чи не кожен день. І у нас хороші новини - лікарі відповідають на нього позитивно.

Підтримання здорової ваги, говорять вони, звичайно, не буде перешкоджати целюліту, але допоможе пом'якшити його. «Тому що чим більше у вас зайвої ваги, тим помітніше буде целюліт», - пояснює Голдберг. Поряд з нормалізацією ваги і, що логічно, правильним харчуванням, можна спробувати силові тренування, кажуть лікарі. Вони здатні допомогти зменшити прояви целюліту за рахунок підвищення еластичності верхнього шару шкіри.

«Немає сумнівів, що якщо ви будете тримати себе в формі, целюліт стане менш помітним», - робить висновок Девід Голдберг, але додає, що навіть дуже спортивні люди часто мають целюліт, так що все перераховане нехай і покращує ситуацію, але не позбавляє від проблеми повністю.

А як щодо продуктів, які пропонує ринок? Експерти не впевнені в тому, що косметичні та фармацевтичні розробки, включаючи гаджети, виявляться ефективними. Тому що ці пристрої якщо і мають наукове обгрунтування, то часто обмежене в методології або неактуальне з тих чи інших причин.

Втім, лікарі сходяться на думці, що радіочастотні пристрої, покликані скорочувати і відновлювати волокна колагену, що відокремлює в організмі клітини від жиру, можуть допомогти. І особливо в тому випадку, якщо людина починає маніпуляції з ними до того, як целюліт стає помітним. Але це - на жаль і ах! - найчастіше пристрої, які доступні тільки в кабінеті косметолога і процедури на яких стоять значно більше чашки кави.