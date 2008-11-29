Євросоюз уникає долара

Єврокомісія розробила пакет заходів зі збільшення частки євро замість долара в "стратегічних сферах" - в енергетиці, розрахунках за сировинні товари, в авіаційній промисловості, повідомила газета Financial Times після прочитання проекту документа Єврокомісії.

У підсумку ці кроки можуть призвести до витіснення долара в ключових сферах економіки Євросоюзу і в розрахунках з партнерами ЄС з інших країн.

Плани Брюсселя включають розширення використання євро в фондових операціях, в клірингових розрахунках, на борговому ринку.

Документ буде представлений на розгляд лідерів ЄС в грудні на саміті спільноти.

Єврокомісія має намір посилити міжнародну роль євро для зміцнення економічного суверенітету Євросоюзу у відповідь президенту США Дональду Трампу, націлену на отримання економічних преференцій на шкоду іншим країнам.

Єврокомісія вказує на "агресивну торговельну політику адміністрації Трампа" і вважає за необхідне діяти, відповідаючи на "недавні проблеми в торгівлі на основі міжнародних правил".

Країни-члени ЄС повинні укладати контракти в євро "в рамках міждержавних енергетичних угод", вказує Єврокомісія.

Зараз більше 80% імпорту Євросоюзом енергоресурсів проводиться в доларових розрахунках.

Цей захід знизить вразливість країн Євросоюзу, котрі намагаються відстояти збереження ядерної угоди з Іраном, укладеної колишнім президентом США Бараком Обамою.

Єврокомісія прагне розширити глобальне використання євро в міжнародних розрахунках, що відображає політичний, економічний і фінансовий вплив ЄС в більш багатополярному світі, підкреслюється в проекті документа Єврокомісії.