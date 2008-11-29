Резиновые гусеницы в сельском хозяйстве: плюсы и минусы

Сельхозтехника развивается с каждым годом, и предоставляет потребителю всю большую широту возможностей. Для большего тягового усилия и уменьшение давления на грунт машины сначала оснащали сдвоенными колёсами, затем они становились 8 и даже 16 колёсными. В проекте давно присутствуют даже 3-осные агрегаты. Однако некоторые производители решили не ходить далеко, а использовать военные разработки в благих целях.

Первый гусеничный трактор появился необычайно давно, но нас интересует именно момент появления резиновых гусениц. Именно они ознаменовали конец уплотнениям в подпахотном слое без пробуксовок и потерь в тяговой силе. По сравнению со стальными аналогами они практически невесомы, но в то же время эффективно выполняют ключевую функцию – создают максимальное пятно контакта и опоры.

Преимущества

Тяговое усилие. Со столь огромной площадью контакта, которая “растекается” на всю длину огромного трактора, в тяговой мощи с гусеничным не сможет тягаться даже 3-осный агрегат. Можно присоединять более тяжелое оборудование, двигаться с ним более уверенно и на меньших оборотах двигателя.

Скорость. Несмотря на заблуждения, гусеничные агрегаты развивают высокую скорость (особенно выгодны они для сверхтяжёлых машин). При этом они ещё и не портят асфальт и спокойно умещаются в одну полосу трассы, не препятствуя движению.

Сцепление. Буквально “впиваются” в любую поверхность и уверенно тянут МТА вперёд. Не важно грязь ли, влага, бетон, песок или пересохший грунт. Для гусениц практически нет ограничений.

Экономия топлива. Для того, чтобы тянуть за собой тяжёлое оборудование двигателю гусеничного трактора необходимо затратить меньше энергии, чем колёсному. Соответственно сниженные обороты и более плавный ход с меньшим сопротивлением влекут за собой существенно сниженный расход горюче-смазочных материалов.

Недостатки

Уязвимость к камням. Этот параметр зависит от производителя, но тем не менее щебень и попадание камней вполне могут повредить полотно. Если в составе присутствуют синтетические примеси, а спрессовывание проходит в много этапов, лента получается более уязвимой к разрывам. Благо, на поле не так уж часто можно встретить камни.

Необходимость регулярной очистки. Чтобы гусеница прослужила десяток лет, её приходится регулярно отмывать от загрязнений.

В заключении хотим порекомендовать вам приобрести гусеницы от знаменитого на весь мир бренда SLY. Компания разрабатывает свои изделия из натурального каучука с применением высокотехнологичной одинарной вулканизации (3 элемента скрепляются одновременно, что значительно повышает прочность). Заглядывайте на EnduraTrax, если хотите узнать больше.