Коммерческий ковролин и его преимущества

Огромную популярность среди современных напольных покрытий занимает ковролин. Этот вид коврового покрытия подчеркивает индивидуальный стиль, создает уют и неповторимый шарм помещения. Разнообразие цветовой гаммы, большой выбор дизайна и фактуры дает возможность использования материала в жилых домах и нежилых помещениях. Полный перечень товаров предлагает интернет–магазин polmall.com.ua, который является самым крупным магазином напольных покрытий.

Виды ковролина

По способу применения различают бытовой и коммерческий ковролин. Бытовой тип приспособлен для использования в жилых домах. Область использования коммерческого ковролина очень широка, его можно увидеть в помещениях с большой проходимостью. В зависимости от этого разнятся свойства полотна. Коммерческий тип обладает такими параметрами:

Прочность и стойкость изделия. Сохранение окраски на протяжении периода использования. Пожарная безопасность.

Различия по типу ворса

Ворс коммерческого покрытия изготовлен в виде петель. Это предотвращает проникновение грязи в глубину изделия. Для стойкости полотна изготавливают очень плотный, невысокий ворс. При покупке нужно обратить внимание на вес, он должен быть не менее 400 г/ кв.м. По составу материала предпочтение отдают синтетике. Лучшим вариантом считается полиамид. Современный материал, он износоустойчив, не горюч, сохраняет стойкость окраски. Эти свойства способствуют тому, что изделие выдерживает большие нагрузки: ежедневную уборку, высокий уровень проходимости. В таком полотне не задерживается влага, не распространяется плесень и грибок.

Ворс бытового покрытия изготовлен в виде разрезанных волосков, он негустой и довольно высокий. Это свойство делает изделие мягким и теплым. В бытовой ковролин добавляется больше шерсти, это создает дополнительный шарм жилого помещения. По такому материалу можно ходить без обуви, а уборку производить особенно бережно.

Прочность и стойкость

При покупке товара для помещений с большой проходимостью, нужно обратить внимание на класс износоустойчивости. Он должен быть 31-33 и выше. Тестируют износоустойчивость специальным роликом с абразивным покрытием. В процессе тестирования ролик катают по изделию несколько тысяч раз, если материал выдерживает нагрузку, то тест пройден.

Сохранение окраски

Современные методы окраски предполагают окрас нити коврового полотна по всей длине. Такой материал не выцветает длительное время при интенсивном использовании. При окраске коммерческого ковролина используют метод solution dyed, который позволяет сохранить стабильность окраски по всей длине ворса на многие годы.

Пожарная безопасность

К покрытию, которое используется в общественных местах, предъявляются повышенные требования пожарной безопасности. Что бы при эксплуатации не возникли проблемы с надзорными органами, нужно внимательно смотреть маркировку при покупке. Все показатели пожарной безопасности не должны превышать значения 2. Коммерческий ковролин соответствует этим критериям.

Где купить

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