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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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За якими критеріями шукати репетитора?
Згідно зі статистичними даними, кожен четвертий столичний школяр готується до здачі ЄДІ з найнятим репетитором. Додаткові і найчастіше платні заняття з викладачем один на один - це не просто модне віяння, а реальна можливість поліпшити результати, отримати «п'ятірку» або підвищити самооцінку. Однак все це стає можливим тільки в тому випадку, якщо репетитор обраний правильно.
Чітке визначення предмета
На жаль або на щастя, репетиторів-універсалів не буває. За рідкісним винятком складають ті викладачі, які працюють з маленькими дітьми і дошкільнятами і можуть одночасно навчити і письма, і читання, і арифметиці. Іноді можливе суміщення близьких предметів - наприклад, російської мови та літератури.
Бажано разом з дитиною визначити ті напрямки, які вимагають підключення фахівця. Можливо, школяр або його батьки вже знають, які предмети потрібно підтягнути або вивчити за межами шкільної програми. Можливо, майбутній абітурієнт вже знає, в який ВНЗ він піде після школи і яким предметам потрібно приділити підвищену увагу.
Виходячи з вимог, вибирається предмет для занять і шукається відповідний учитель. Якщо потрібна англійська мова - шукайте репетитора саме з англійської мови. Якщо треба підтягнути математику - наймається репетитор-математик, і так далі.
Розуміння цілей
Крім правильного вибору предмета для вивчення, дитина і його батьки повинні розуміти, навіщо вони запрошують репетитора. Відразу відзначимо, що навіть найкращий репетитор не може бути гарантом зданого «на відмінно» іспиту або прогресивних успіхів у навчанні. В кінцевому рахунку вимагати чіткого виконання завдань від викладача не можна - результат залежить не тільки від нього. Для учнів молодших класів репетитор може бути один, але для дорослого школяра потрібні профільні викладачі.
Однак в той же час важливо розуміти, для чого проходять заняття з репетитором.
Для кожного завдання потрібний свій репетитор, який знає тонкощі предмета, специфіку систем атестації.
Особисті якості та комфорт спілкування
Теж дуже важливий індивідуальний фактор вибору - це те, як комфортно себе почувають в одній компанії і викладач, і учень. Зрозуміти це, просто прочитавши анкети фахівців, важко, тому без пробних занять не обійтися. В цьому відношенні онлайн-репетиторство може бути зручніше - для пробних занять не потрібно нікого запрошувати і нікуди їхати.
Практика показує, що знаходження спільної мови між репетитором і учнем може надаватися незалежно від віку, досвіду, підходу вчителя. Цей фактор досить суб'єктивний, але покладатися тільки на думку дитини не варто - йому банально може не сподобатися вимогливий учитель, який, тим не менш, допоможе досягти результатів.
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