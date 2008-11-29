За якими критеріями шукати репетитора?

Згідно зі статистичними даними, кожен четвертий столичний школяр готується до здачі ЄДІ з найнятим репетитором. Додаткові і найчастіше платні заняття з викладачем один на один - це не просто модне віяння, а реальна можливість поліпшити результати, отримати «п'ятірку» або підвищити самооцінку. Однак все це стає можливим тільки в тому випадку, якщо репетитор обраний правильно.

Чітке визначення предмета

На жаль або на щастя, репетиторів-універсалів не буває. За рідкісним винятком складають ті викладачі, які працюють з маленькими дітьми і дошкільнятами і можуть одночасно навчити і письма, і читання, і арифметиці. Іноді можливе суміщення близьких предметів - наприклад, російської мови та літератури.

Бажано разом з дитиною визначити ті напрямки, які вимагають підключення фахівця. Можливо, школяр або його батьки вже знають, які предмети потрібно підтягнути або вивчити за межами шкільної програми. Можливо, майбутній абітурієнт вже знає, в який ВНЗ він піде після школи і яким предметам потрібно приділити підвищену увагу.

Виходячи з вимог, вибирається предмет для занять і шукається відповідний учитель. Якщо потрібна англійська мова - шукайте репетитора саме з англійської мови. Якщо треба підтягнути математику - наймається репетитор-математик, і так далі.

Розуміння цілей

Крім правильного вибору предмета для вивчення, дитина і його батьки повинні розуміти, навіщо вони запрошують репетитора. Відразу відзначимо, що навіть найкращий репетитор не може бути гарантом зданого «на відмінно» іспиту або прогресивних успіхів у навчанні. В кінцевому рахунку вимагати чіткого виконання завдань від викладача не можна - результат залежить не тільки від нього. Для учнів молодших класів репетитор може бути один, але для дорослого школяра потрібні профільні викладачі.

Однак в той же час важливо розуміти, для чого проходять заняття з репетитором.

Це може бути просто допомога в освоєнні складного предмета або незрозумілої теми, яку учень пропустив через хворобу або не зрозумів в класі.

Це може бути спрямована підготовка до ЄДІ або вступу до обраного ВНЗ.

Це може бути навчання понад шкільної або університетської програми.

Для кожного завдання потрібний свій репетитор, який знає тонкощі предмета, специфіку систем атестації.

Особисті якості та комфорт спілкування

Теж дуже важливий індивідуальний фактор вибору - це те, як комфортно себе почувають в одній компанії і викладач, і учень. Зрозуміти це, просто прочитавши анкети фахівців, важко, тому без пробних занять не обійтися. В цьому відношенні онлайн-репетиторство може бути зручніше - для пробних занять не потрібно нікого запрошувати і нікуди їхати.

Практика показує, що знаходження спільної мови між репетитором і учнем може надаватися незалежно від віку, досвіду, підходу вчителя. Цей фактор досить суб'єктивний, але покладатися тільки на думку дитини не варто - йому банально може не сподобатися вимогливий учитель, який, тим не менш, допоможе досягти результатів.