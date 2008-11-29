ООН: міграція - це право людини

Організація Об'єднаних Націй в угоді, що не має обов'язкової сили, яку майже всі держави-члени підпишуть на церемонії в Марокко на початку грудня, по суті, розглядає міграцію як право людини, пише Джудіт Бергман з аналітичного центру Gatestone Institute.

Глобальний договір про безпечну, впорядковану і регульовану міграції, хоча і не має обов'язкової сили, "буде служити орієнтиром на майбутні роки і сприяти реальним змінам" в сфері міграції, заявив представник Швейцарії в ООН Юрг Лаубер, який керував роботою над угодою разом з представником Мексики .

"Біженці і мігранти мають право на ті ж універсальні права людини і основні свободи, які необхідно поважати, захищати і реалізовувати в будь-який час. Однак мігранти та біженці є окремими групами, регульованими окремими правовими рамками", - йдеться в договорі ООН.

Очікується, що його підпишуть майже всі держави-члени ООН, за винятком США, Австрії, Австралії, Хорватії, Угорщини, а також, можливо, Чеської Республіки та Польщі.

Спеціальний представник Генерального секретаря ООН з питань міграції Луїза Арбур заявила: "Питання про те, чи є це несправедливим способом почати просувати "право людини на міграцію", є невірним. Цього немає в тексті, нема ніякого зловісного проекту для просування цього".

Договір містить 23 цілі. Третя мета - "запуск і публікація централізованого і загальнодоступного національного веб-сайту для надання інформації про варіанти регульованої міграції, з таких питань як законодавство і політика в сфері імміграції в країні, вимоги для отримання візи, процедура подачі заявок, критерії зборів і перекладів, вимоги для отримання дозволу на працевлаштування, вимоги до професійної кваліфікації, оцінка та еквівалентність кваліфікації, можливості професійної підготовки і навчання, вартість і умови проживання, на підставі яких мігранти будуть приймати рішення ".

Іншими словами, держави повинні допомагати мігрантам вибрати країну проживання, надаючи їм повну інформацію про кожну країну, в якій вони, можливо, побажають оселитися.

Формулювання угоди вказують на те, що з її підписанням міграція дійсно стане однією з прав людини.

Учасники угоди мають намір "розробити національні короткострокові, середньострокові і довгострокові цілі політики щодо включення мігрантів в життя суспільства, в тому числі в області інтеграції на ринку праці, возз'єднання сімей, освіти, недопущення дискримінації, охорони здоров'я, в тому числі шляхом зміцнення партнерських відносин з відповідними зацікавленими сторонами ".

Протягом багатьох років міграційна криза поділяла Європу, посилюючи популістські настрої по всьому континенту. За даними Статистичного управління Євросоюзу (Eurostat), кількість первинних заявок на надання притулку в 2017 р склало 650 тис., це істотно менше, ніж в 2016 р (1,2 млн) і 2015 року (1,26 млн).

Напруженість як і раніше висока, незважаючи на зниження припливу біженців. Однак дослідження Pew Research Center показало, що прийом біженців не є ключовою проблемою.

За даними Pew, більшість населення Іспанії, Німеччини, Франції та Швеції підтримує людей, що рятуються від насильства і війни. Навіть у Великій Британії, де Brexit викликав величезну невизначеність, а тема міграції викликає запеклі дебати, 74% опитаних заявили, що вони вважають за краще приймати біженців. Винятком в Європі є Угорщина, де 54% респондентів заявили, що виступають проти прийому біженців.

Хоча підтримка прийняття біженців в більшості країн ЄС сильна, опитування Pew показало, що існує широке несхвалення того, як ЄС справляється з міграційним кризою.

В інших частинах світу ставлення до допомоги біженцям більш неоднозначна. У той час як опір прийому біженців дуже сильний в Південній Африці (50%) і Росії (47%), в Австралії, Японії і США він слабкіший. В Америці 66% людей підтримують прийом біженців, а 29% виступають проти.