В Україні прийняли держбюджет на 2019 рік: нові податки

За внесений урядом законопроект проголосувало 240 народних депутатів. Прийнятий головний фінансовий документ країни передбачає дефіцит в межах 2,3 відсотка від ВВП України.

Верховна Рада прийняла закон "Про державний бюджет України" на 2019 рік. Під час голосування близько шостої години ранку за московським часом "за" проголосували 240 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Дефіцит прийнятого бюджету встановлено в межах 2,3 відсотка від валового внутрішнього продукту (ВВП) України, що відповідає вимогам Міжнародного валютного фонду (МВФ). "Бюджет залишається збалансованим і реалістичним", - заявила призначена напередодні на пост міністра фінансів Оксана Маркарова з трибуни Верховної Ради, цитує агентство новин "Інтерфакс-Україна".

Маркарова відзначила, що дохідну частину бюджету визначено на рівні 1,026 трильйона гривень, а видаткову - на рівні 1,112 трильйона гривень, що на 11,8 і 12,1 відсотка відповідно перевищує показники держбюджету-2018.

Так, доходи загального фонду в наступному році заплановано збільшити в порівнянні із запланованими в цьому році на 10,2 відсотка - до 928,5 мільярда гривень, а витрати - на 10,7 відсотка - до 1,006 трильйона гривень.

Граничний розмір дефіциту держбюджету-2019 визначений на рівні 89,989 мільярда гривень у порівнянні з 80,65 мільярда гривень в поточному році. В прийнятий на наступний рік бюджет закладено зростання ВВП на три відсотки і інфляції на 7,4 відсотка.

На безпеку і оборону виділено понад 210 мільярдів гривень. Частина з цих коштів піде на підвищення мінімальної зарплати військовим з 7000 до 10000 гривень.

Зміни до Податкового кодексу

Крім того, при прийнятті бюджету Верховна Рада внесла зміни до Податкового кодексу. Серед прийнятих змін зниження неоподатковуваної вартості міжнародних посилок з 1 липня 2019 року з 150 до 100 євро.

У тексті закону уточнюється, що податком на додану вартість буде обкладатися ввезення на територію України товарів, сумарна вартість яких перевищує еквівалент 100 євро, для одного одержувача в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях або у одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях.

Для того, щоб такі нововведення запрацювали, пропонується встановити перехідний період з 1 січня 2019 по 30 червня 2019 року. Протягом цього часу податком на додану вартість будуть обкладатися товари, сумарна вартість яких перевищує еквівалент 150 євро.

Також прийняті зміни передбачають збільшення ставок екологічного податку з 1 січня 2019 року. Ставка податку за викиди двоокису вуглецю зросте з 0,41 гривні за тонну до 10 гривень за тонну. Автори поправок вказують, що прагнуть стимулювати підприємства до зменшення забруднення навколишнього середовища, а також наблизити українські ставки до ставок за викиди парникових газів в країнах ЄС. Також буде проведена індексація ставок акцизного податку з тютюнових виробів на дев'ять відсотків з 1 липня 2019 року.

Інші податкові зміни виглядають так:

в наступному році на акцизи, ренту і екологічний податок чекає індексація (підвищення) на інфляцію на 9%. Акцизи на тютюн додаткового виростуть ще на 20%, як це передбачає Податковий кодекс - сумарно для тютюнового сегмента підвищення податкового навантаження складе 29%;

ставки ренти за користування надрами для видобування газового конденсату знизиться з 45% до 29% (до 5000 м глибини залягання покладів) і з 21% до 14% (понад 5000 м глибини залягання покладів);

ПДФО з доходу від оренди землі буде сплачуватися за місцем знаходження землі.

5% ренти на видобуток корисних копалин (крім нафти, природного газу і газового конденсату) буде зараховуватися за місцем видобутку відповідних корисних копалин;

75% акцизу з пального, ввізного мита на нафтопродукти і транспортні засоби зараховуватися в дорожний фонд.

Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляв, що МВФ готовий виділити наступний кредитний транш для України вже в грудні цього року.

Однією з вимог МВФ було дотримання в новому бюджеті граничного дефіциту бюджету в межах 2,3 відсотка ВВП.