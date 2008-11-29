Засоби від депресії, які працюють краще за ліки

Навіть якщо депресія - це не про вас, цієї осені ви могли зіткнутися з занепадом сил і зниженням настрою, відомим як сезонний афективний розлад (SAD). Але могли, звичайно, і не зіткнутися. І якщо так, то вам дуже пощастило.

Фахівці кажуть, що з кожним роком пацієнтів з діагностованими депресивними розладами стає все більше. А кількість антидепресантів, що використовуються за призначенням, останнім часом збільшилася більш ніж на 50%. І це при тому, що вони нехай і працюють краще, ніж плацебо, але всього на пару балів - 11,8 проти 9,6 - за шкалою оцінки депресії Гамільтона.

Що ще не так з антидепресантами?

Перш за все, важливо розуміти, що вони не знижують ризики самогубства у пацієнтів з суїцидальними настроями. Крім того, тривале вживання антидепресантів може супроводжуватися побічними ефектами, серед яких збільшення ваги, еректильна дисфункція і навіть внутрішня кровотеча. Нарешті, вони можуть просто не підійти людині, що трапляється значно частіше, ніж здається.

Саме тому в дослідженнях на тему все частіше розглядаються альтернативні методи лікування або корекції розладів настрою. У тексті для The Conversation Метт Страусс (Matt Strauss) з Університету Макмастера (McMaster University) розповідається, які «натуральні» методи терапії працюють не гірше (а, може, і краще), ніж антидепресанти.

У 2007 році вчені з медичного центру при Університеті Дьюка (Duke University) випадковим чином призначили пацієнтам з депресією по 30 хвилин ходьби або бігу три рази в тиждень, зазвичай призначається антидепресант або плацебо. Що в результаті? Дивно, але вправи виявилися більш ефективними, ніж таблетки. Огляд досліджень на тему депресивних розладів і фізичної активності тільки підтверджує це. Спорт - те, що завжди працює.

Терапія світлом

Ви добре відчуваєте себе після пляжу або прогулянки в сонячну погоду, чи не так? Ймовірно, в цьому щось є. Світлотерапія, спроба дублювати ефекти сонця на нашу психіку контролюючим чином, демонструє відмінні результати. Огляд досліджень показав, що депресивні прояви у пацієнтів, які сиділи перед світловою коробкою протягом 30-60 хвилин (в залежності від рекомендацій лікаря), знижувалися в середньому на 2,5 пункту. І цей ефект можна порівняти з дією антидепресантів.

Середземноморська дієта

Дослідники з Австралії випадковим чином призначали депресивним пацієнтам або консультацію з питань харчування, або соціальну підтримку (роботу в групах). Дієтологи, в свою чергу, в основному рекомендували їм середземноморську дієту, але модифіковану таким чином, щоб в меню виявилося якомога більше свіжих місцевих продуктів.

В результаті у 32% пацієнтів, які слідували дієті, сталася ремісія. І це істотні цифри, враховуючи, що те ж саме відбулося тільки з 8% з числа учасників груп соціальної підтримки.

Когнітивно-поведінкова терапія

Це найкраще немедикаментозне лікування депресії - і докази незаперечні. КПТ так само ефективна, як і антидепресанти, але її переваги надають пролонговану дію (симптоми не повернуться, як тільки ви перестанете відвідувати сеанси, що дуже ймовірно у випадку з таблетками).

Велика частина лікарів, які дотримуються доказового підходу, сьогодні визнає, що необхідно хоча б говорити пацієнтам про перераховані варіанти, якщо вже не використовувати їх. Але ще краще - починати терапію як раз з «натуральних» методів, і тільки потім, при очевидній необхідності, рухатися далі.