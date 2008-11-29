Особлива молекула змусить жирові клітини спалювати більше енергії

Відкрита молекула, яка допомагає перетворювати "поганий" білий жир в "хороший" бурий. Вона також стимулює спалювання калорій.

В організмі людей присутній два типи жирової тканини: біла і бура. Перший тип зберігає калорії, а другий спалює енергію і допомагає людям втрачати зайву вагу. Нещодавно ж вчені з Кембриджського університету знайшли спосіб перетворити білий жир в бурий і підвищити "працездатність" бурої жирової тканини.

Нагадаємо, що ожиріння - це захворювання, при якому люди накопичують в організмі велику кількість жиру. В результаті у людини можуть розвинутися різні захворювання (наприклад, діабет).

При цьому не всі види жирової тканини однаково погані: жир, що накопичується при захворюванні є білим, через що його часто нарікають "поганим". Бурий ж жир, навпаки, може використовуватися для лікування огрядності.

І бурий, і білий жир складають клітини під назвою адипоцити. Але є різниця: в бурої жирової тканини такі клітини багаті мітохондріями (їх ще називають енергетичними станціями клітин). Вони-то і надають бурій жировій тканині характерний колір.

Крім того, бура жирова тканина містить велику кількість кровоносних судин, що дозволяє організму забезпечувати її киснем і живильними речовинами.

Поки біла жирова тканина зберігає енергію, бура спалює її. Такий процес називається термогенезом.

Як зазначалося вище, бура жирова тканина є в організмі всіх людей, але найбільше її кількість присутня в організмі новонароджених. Крім того, вона переважає у тварин, що впадають в сплячку (тепло, вироблене бурим жиром, дозволяє їм виживати навіть при низьких температурах).

У міру старіння кількість бурого жиру в тілах людей зменшується.

Збільшення обсягу бурої жирової тканини в організмі людей може допомогти впоратися із зайвими кілограмами.

Але, як кажуть вчені, просто наявність (або збільшення за рахунок перетворення білого жиру) такої тканини недостатньо: бурий жир ще повинен бути "активований".

В даний час єдиний спосіб активації бурого жиру - переміщення людей в холод, який імітує "зимову сплячку". Багато хто погодиться, що такий процес непрактичний і неприємний. (До слова, раніше вчені з'ясували, що діти "добре охолоджених" батьків мають менше шансів страждати від ожиріння.)

Інший спосіб: застосування ліків, відомих як адренергічні агоністи. Але при цьому виникає ризик виникнення серцевих нападів.

Крім того, необхідно збільшити кількість кровоносних судин в бурій жировій тканині, щоб переносити поживні речовини до жирових клітин і цілого ряду нервових клітин.

У 2012 році фахівці під керівництвом професора Тоні Відаль-Пуїга (Toni Vidal-Puig) з Кембріджського університету виявили в крові людей особливу молекулу білка під назвою BMP8b. Вона регулює активацію бурого жиру як в мозку, так і в тканинах організму.

Провівши експерименти на мишах, вчені показали, що "відключення" гена, який відповідає за виробництво BMP8b, зупиняє функціонування бурого жиру.

У недавньому ж дослідженні, представленому в виданні Nature Communications, міжнародна група вчених показала, що збільшення кількості молекул BMP8b в організмі мишей підсилює функціонування бурої жирової тканини.

Фахівці використовували для експериментів спеціально виведених гризунів, організми яких виробляли велику кількість "видатної" молекули BMP8b в жировій тканині.

Як і очікувалося, підвищення вмісту BMP8b призвело до перетворення деякого білого жиру в бурий. В результаті збільшилася кількість енергії, яка спалюється в цих тканинах.

Фахівці продемонстрували, що високий вміст BMP8b робить жирову тканину більш чутливою до адренергічних сигналів нервів (адренергічні агоністи, до слова, націлюються на цей же шлях).

Все це може дозволити використовувати більш низькі дози ліків, щоб активувати бурий жир в організмі людей. Це також знизить ризик виникнення серцевого нападу.

Важливим результатом дослідження стало виявлення того факту, що та ж молекула збільшувала кількість кровоносних судин і нервів в буром жирі.

Було проведено багато досліджень, в яких виявлялися молекули, що сприяють збільшенню кількості бурого жиру, але просто збільшення його кількості не допомагає впоратися із захворюванням. Жирова тканина повинна отримувати достатню кількість поживних речовин", - говорить провідний автор недавньої роботи Відаль-Пуїг.

Поки вивчення процесу трансформації однієї жирової тканини в іншу вивчено лише на мишах, але дослідники сподіваються, що результати їх роботи допоможуть в розробці "зілля" для боротьби з ожиріння у людей.

Як припускають учені, BMP8b можна використовувати як ліки для збільшення кількості бурого жиру в організмі людей. Втім, для встановлення цього факту потрібні подальші дослідження.