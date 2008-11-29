Какую воду в Киеве лучше всего пить и выбрать для приготовления чая, кофе, пищи

Питьевая вода необходима организму человека для полноценной жизни, функционирования всех органов и систем. Поэтому к выбору: какую воду лучше всего пить и выбрать для приготовления чая, кофе, пищи? - следует отнестись серьезно.

Действительно, все привыкли в домашних условиях очень просто относится к воде. Водопроводная вода используется людьми везде. В больших городах, как правило, она сильно хлорированная, так как поступает из открытых водоемов. Чтобы миновать катастрофы по кишечным заболеваниям, в водоканалах применяют метод хлорирования. Ведь присутствие неприятного привкуса, запаха - это не такая большая беда по сравнению с массовыми инфекционными заражениями от бактерий. Хотя остаточный хлор незаметно накапливается в организме и при слабом иммунитете дает о себе знать.

Как избежать вредного влияния хлорированной воды?

Самый простой способ - отстаивание в течение нескольких часов воды, набранной из водопровода.

Подключите фильтр механической очистки к входящей трубе и не забывайте его регулярно менять.

Пользуйтесь фильтром-кувшином, но к его выбору подойдите обдуманно.

Можно использовать более дорогие системы фильтров, рассчитанные на длительное применение.

Набирайте воду в проверенных городских бюветах, приобретайте в автоматах.

Покупайте артезианскую бутилированную воду для питья и приготовления пищи.

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Какую воду выбрать?

Артезианская вода для питья и приготовления пищи - предпочтительный альтернативный источник, как доказано медиками. Она добывается из подземных озер через глубинные скважины. Главное, что водоносные пласты надежно защищены, находятся как в капсуле, в результате, не загрязнены грунтовыми, сточными, дождевыми водами. При правильном производстве, с соблюдением норм и правил, бутилированная артезианская вода считается самой полезной для употребления.

Компания Феофановская в Киеве производит воду ТМ Феофанівська нескольких видов, которая различается по микробиологическому составу. Для приготовления кофе, чая наилучшим образом подойдет мягкая вода, очищенная от излишнего содержания солей. Тогда в полной мере раскроется вкус и аромат заваренного напитка.

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Качество питьевой воды должно быть высоким, потому что от него зависит самое ценное для человека - здоровье.