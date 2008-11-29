Біологи відкрили 22 нових види мікробів-екстремофіл, що харчуються парниковими газами

Команда дослідників з Техаського університету в Остіні відкрила безліч невідомих науці мікроорганізмів, багато з яких використовують вуглеводні (наприклад, метан і бутан) в якості джерел енергії - для виживання і росту.

Це означає, що подібні мікроби, судячи з усього, сприяють зниженню концентрації парникових газів в атмосфері. Крім того, не виключається, що в майбутньому вони стануть в нагоді для очищення розливів нафти.

Автори уточнюють, що мікробні спільноти, описані в їх роботі, населяють глибоководні, в тому числі гідротермальні, відкладення в басейні Гуаймас в Каліфорнійській затоці.

Зразки для досліджень були зібрані на глибині 2000 метрів, причому в тих місцях, де через підземну вулканічну активність температура часом досягає 200 градусів за Цельсієм. Раніше ці райони і їх мешканці не вивчались.

У підводну подорож фахівці вирушили на пілотованому апараті під назвою Алвін (Alvin). У 1986 році саме цей батискаф досліджував уламки легендарного "Титаніка".

В ході роботи з отриманими зразками дослідники ідентифікували і проаналізували 551 геном (247 геномів архей і 304 генома бактерій). Виявилося, що 22 генетичні лінії раніше не були відомі вченим.

Як зазначив провідний автор роботи Бретт Бейкер (Brett Baker), ці нові види генетично різні і являють собою нові гілки в дереві життя, а п'ять з них, судячи з усього, відносяться до зовсім нового типу (це один з вищих рангів таксономічної ієрархії в зоології ).

Також команду зацікавив той факт, що багато хто з відкритих видів мікробів відрізняються любов'ю до з'єднань, які забруднюють навколишнє середовище.

Ця робота показує, що глибоководні райони океанів містять недосліджене біорізноманіття, а мікроскопічні організми здатні руйнувати нафту та інші шкідливі хімічні речовини. Під морським дном існують величезні резервуари з вуглеводневими газами, включаючи метан, пропан, бутан та інші, і ці мікроби перешкоджають викиду парникових газів в атмосферу ", - розповідає Бейкер.

За його словами, концепція древа життя, створена понад 150 років тому Чарльзом Дарвіном, ще продовжує розвиватися, а саме древо обростає все новими гілками. Завдяки методам секвенування ДНК і сучасним технологіям, це відбувається все швидше.

Але в той же час вченим відомі далеко не всі мікроорганізми. Цілком ймовірно, ще тисячі або навіть мільйони видів залишаються невивченими.

Коментуючи відкриття команди, Бейкер зазначив: "Ми вважаємо, що це, ймовірно, тільки верхівка айсберга з точки зору різноманітності в басейні Гуаймас. Ми продовжуємо секвенувати ДНК [мікроорганізмів], щоб зрозуміти, скільки ще їх там може бути".

Тепер фахівці мають намір зібрати і дослідити ще більше зразків. Також їм належить докладніше вивчити спосіб харчування і метаболічні процеси мікробів і визначити їх роль в вуглецевому циклі.

Наукова стаття з більш докладним описом цієї роботи опублікована в журналі Nature Communications.