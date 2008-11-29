Як двоє людей запам'ятовують однакові події?

У кожного з нас є стиль пам'яті, визначений мозком. Тому наступного разу, коли ви будете сперечатися з кимось про те, «що тоді насправді сталося», пам'ятайте, що ви обидва по-своєму маєте рацію. Тому що одні й ті ж події, безпосередніми учасниками яких ми були чи ні, можуть запам'ятовуватися з різними акцентами і подробицями, в залежності від людини, яка фіксує їх у своїй пам'яті.

Чому відбувається саме так, а не інакше - розбираємося прямо зараз.

Незважаючи на те, що ми звикли думати про спогади як про якусь картотеку, що зберігається в мозку, спогади, насправді, створюються тільки тоді, коли ми їх витягуємо.

Саме тому, якщо мова йде не про спроби згадати щось в спокійній обстановці, але про суперечку щодо подій, спогади витягуються в такій ситуації досить активно і хаотично. І якщо на наступний день ви ще раз обдумаєте цю суперечку, то майже напевно з подивом виявите, що ви фокусувалися зовсім не на тих деталях, на яких фокусувався ваш опонент.

«Сильні індивідуальні відмінності в тому, як люди пам'ятають, дійсно існують, - говорить New Scientist Тони Шелдон (Signy Sheldon) з Університету Макгілла (McGill University). - Більше того, ці відмінності вигравірувані в нашому мозку ».

Говорити про все це дозволило вивчення пацієнтів з афантазією, нездатністю сформувати зорові образи в мозку. Не дивно, що спогади таких людей не мають візуальної складової - зате вони відмінно пам'ятають факти, і саме на цьому будують свої історії про минуле.

Тоні Шелдон і її колеги провели додатковий експеримент, в ході якого попросили добровольців заповнити запитальник про те, як вони, як правило, пам'ятають події, після чого учасники вирушили на сканування мозку.

Так вчені виявили, що ті, хто краще запам'ятовував факти, мали більше зв'язків між гіппокампом і префронтальною корою, яка бере участь в міркуваннях. З іншого боку, ті, хто запам'ятовував в основному власні емоції і переживання, мали більшу кількість зв'язків між гіппокампом і областями, що займаються візуальною обробкою.

Крім індивідуальних відмінностей в мозку, є й інші причини, за якими у двох людей можуть бути конфліктуючі спогади про одні й ті ж події. Наприклад, емоційний наш відгук. «Емоційні події, як правило, згадуються легше і докладніше, оскільки вони добре закарбувалися в наших умах», - коментує Шелдон. Інший варіант - то, наскільки ми вважаємо корисною інформацію про подію.