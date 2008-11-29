Чому небезпечно переоцінювати свої сили? ...

Одного разу горобець пролітав над стадом овець. І побачив, як орел кинувся з висоти, схопив маленьке ягня і забрав, міцно стиснувши в пазурах. Горобець загордився собою - чим він гірший за хижого птаха? Вирішив, що йому неважко буде зробити те ж саме. Полетів униз і опустився на спину найбільшого і товстого барана, але лише заплутався в шерсті. Оцінюй себе розсудливо!

Свідком цієї сцени став пастух. Він уже раніше був розлючений нападом орла на ягня і тепер зігнав гнів на птасі. Обскуб, зірвав пташки крила і прив'язав до її лап нитку. Потім пастух приніс безпорадного горобця своїм дітям - як іграшку. На їхні запитання відповів: «Він прирівняв себе до того, хто вище його, і загинув».

Притчу розповіла мудра красуня Шахерезада. А потім багато хто дізналися цю історію зі збірки «Тисяча і одна ніч». Дуже можливо, що подібний сюжет присутній в літературі різних народів світу. Але суть притчі зрозуміла: небезпечно переоцінювати свої сили - це може закінчитися плачевно.

Несправжні бажання

Похвально, коли людина хоче домогтися високої мети, але є багато нюансів. Нерідко вона не є відображенням їх істинних бажань. Наприклад, хоче хтось стати зіркою естради. Однак підґрунтя у цього прагнення - отримати славу і зловтішатися щодо своїх недоброзичливців.

Або так: дівчина прагне стати актрисою, але не тому, що любить мистецтво і бажає послужити людям своїм талантом. Ні! Вона хоче подяки та захоплення. А питання наявності у неї відповідних здібностей її абсолютно не хвилює. Або, в кращому випадку, вона хоч і замислюється про це, але далеко не в першу чергу. А коли бажання і цілі не є справжніми, дуже часто власні сили переоцінюються.

Не дивно, якщо такі пориви завершуються крахом і розчаруванням в собі. Буває, звичайно, що людина зі слабкими здібностями все ж проривається. Але від цього страждає та сфера, куди вона проникає. Наприклад, по грі бездарного актора починають судити про театральне мистецтво взагалі. Зрозуміло, що нічого хорошого в цьому немає. І так буває в будь-якій області діяльності.

Межі терпіння

Однак переоцінка своїх сил і можливостей може бути продиктована не тільки спрагою слави і поклоніння. Часом зустрічається драматична, навіть трагічна причина, по якій людина страждає неадекватним сприйняттям себе. Наприклад, вона живе з садистськими родичами, але навіть не намагається щось змінити. Більш того: може вважати це нормальним.

Страждалець наполегливо прагне налагодити відносини з тими людьми, які жорстокі до нього. І навіть вважає, що його поведінка - це чеснота. Вирішує, що треба терпіти, а ще - зрозуміти / пробачити. Але у терпіння теж є межі, про що нещасний або забуває, або взагалі не замислюється. І закінчується таке «доброчесне» життя душевним і фізичним виснаженням, букетом хвороб та іншими «принадами».

Чужі правила гри

На жаль, часом виховання зводиться до того, щоб привчити дитину терпіти те, що не подобається. Особливо нав'язане кимось - спочатку дорослими, потім начальством. Ніби як похвально: тобі огидно щось, а ти перемагєш себе. Але це виходить до пори до часу.

Наприклад, дитина змушена займатися ненависним йому видом спорту, але не протестує, а дисципліновано відвідує заняття. Здібностей в даній сфері немає, проте матусю це не хвилює - вона вже бачить своє дитя на олімпійському п'єдесталі! І може наступити дуже сумний момент - неприязнь до занять призведе до хвороб і травм. Ось такою стає ціна, яку дитина платить за звільнення від нав'язаних йому тренувань.

А звичка грати за чужими правилами зберігається і в дорослому віці. Часто ніколи своєчасно задуматися про наслідки. Багато хто не розраховують, чи надовго вистачить терпіння робити те, до чого не лежить душа. Інша справа, що складно побачити альтернативні варіанти або ж спроба, що привели до розчарування. Однак це окрема тема.

Прагнення до неможливого і спокуса легкого успіху

Як не допустити переоцінювання своїх сил - тут кожному доведеться вирішувати самостійно, оскільки резерви можливостей у всіх різні. Перш за все необхідна чесність з собою. Чим продиктоване прагнення до чогось - це реально ваші цілі або спроба задовольнити якісь бажання?

А підпорядкування оточенню - чи не стоїть за цим спрага заслужити любов і прихильність? Хоча багато разів доводилося переконуватися, що це неможливо. І, головне, чи надовго вистачить терпіння? Чи не переоцінюються власні здібності? Це може мати сумний фінал.

Повертаючись до теми справжніх бажань, слід сказати, що за ними повинні стояти реальні таланти. А ще - розуміння, що доведеться пройти певний шлях і докласти зусиль. Піднятися на вершину одним махом неможливо. Хоча спокуса блискавичних досягнень так живуча, що застереження часом виявляються безсилими. Лише чийсь плачевний приклад здатний протверезити. І, на жаль, не завжди своєчасно.

Автор: Наталія Наумова