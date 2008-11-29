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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Міостимуляція: що це таке і для чого потрібно?
Прекрасно виглядати без особливих зусиль - ось мрія практично кожної людини. Міостимуляцію часто називають «фітнесом для ледачих». Чи так це насправді? Давайте розбиратися разом з професійним тренером Семеном Арнаутовим.
Цікавий факт: в 60-х роках радянські спортивні вчені почали застосовувати EMS в підготовці спортсменів, стверджуючи, що сила збільшується на 40%ю
В даний час EMS широко застосовується в відновлювальної реабілітації, косметології та, звичайно ж, в фітнесі. Перший EMS-тренажер, який вийшов в маси, був розроблений в Німеччині. Фітнес клуби преміум-класу (ціна такого тренажера не одна тисяча доларів) відразу взяли на озброєння новинку. Пізніше цю тренування прирівняли до медичної процедури, і тепер для її проведення потрібна ліцензія, тому спробувати на собі EMS можна в реабілітаційних центрах, клініках і фітнес-студіях, що мають ліцензію. Перед процедурою рекомендується проконсультуватися з лікарем і, можливо, здати деякі тести. Пам'ятайте, протипоказаннями є вагітність, вік до 18 років, серцево-судинні захворювання. Більш детально з інформацією клієнта ознайомить фахівець на первинному інструктажі.
Всі EMS-тренажери працюють за однаковим принципом, званому «імпульс-пауза». Час імпульсу, що пронизує ваше тіло, і час розслаблення можна вибирати в програмах самостійно. Також є опція частоти імпульсів. Одні струми гарні для силової роботи, інші використовуються в реабілітації і масажі. Силу струму тренер підбирає індивідуально для вас і може збільшувати у міру звикання вашого тіла до навантаження. Тренажер з допомогою струму дає навантаження на м'язи до 300 кг!
Все тренування проходить в спеціальному попередньо змоченим жилеті (щоб краще проводився струм), з сідничною і круговими накладками на стегна, гомілку і руки., до яких підведені електроди. Також може знадобитися спеціальний бавовняний костюм під жилет.
Для тих, хто регулярно займається в тренажерному залі і не нехтує кардіотренуваннями, можна рекомендувати наступне тренування.
І, нарешті, заключна десятихвилинка з поступовим збільшенням імпульсу: «масаж». Лягайте зручно і покладіть під ноги валік для щільного прилягання попереку до підлоги, влаштуйте свою потилицю на щось м'яке і десять хвилин задоволення вам гарантовані. EMS буде здавлювати ваші м'язи як професійний багаторукий масажист. За відчуттями ваше тіло буде подібно до губки, яку злегка вичавлюють. Такий масаж в кінці тренування дуже добре виводить рідину з організму, робить так званий лімфодренаж.
Що ж стосується новачків? Час занять буде скорочено до 30 хвилин без розминки і статики.
Найголовніший міф - за допомогою EMS-тренувань можна накачати м'язи. Давайте розвінчаємо його! За рахунок чого ростуть м'язи? За рахунок мікророзривів. В ході EMS-тренування ніякої гіпертрофії м'язів не відбувається, тільки скорочення і розслаблення різної тривалості і різної сили, що може привести лише до тонусу м'язів, а не до розривів, і, тим більше, не до зростання.
Таким чином, EMS-тренування ідеально підходять для реабілітації і відновлення після травм, так як тренажер змушує м'язи скорочуватися без навантаження суглоби, для глибокого і дренажного масажу.
Пробувати чи ні такий вид популярних тренувань, вирішувати вам, але підходячи розумно до вибору фітнес-студії або медичного центру, пам'ятайте, що послуга повинна бути сертифікована, а перед тренуванням ви повинні проконсультуватися з лікарем!
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