Міостимуляція: що це таке і для чого потрібно?

Прекрасно виглядати без особливих зусиль - ось мрія практично кожної людини. Міостимуляцію часто називають «фітнесом для ледачих». Чи так це насправді? Давайте розбиратися разом з професійним тренером Семеном Арнаутовим.

Що це таке?

EMS - це електрична стимуляція нервів і м'язів за рахунок передачі струму від міостимулятора до тіла людини через електроди. Як виявилося, EMS далеко не новий метод! Спочатку, ще до відкриття електрики, стимуляцію розрядом струму електричного ската (і інших різновидів електричних риб) застосовували в Давньому Римі для лікування захворювань суглобів, подагри, головного болю, паралічів. Більш детально цей метод вивчили тільки на початку XX століття (!), після різних досліджень і доказів його ефективності.

Цікавий факт: в 60-х роках радянські спортивні вчені почали застосовувати EMS в підготовці спортсменів, стверджуючи, що сила збільшується на 40%ю

В даний час EMS широко застосовується в відновлювальної реабілітації, косметології та, звичайно ж, в фітнесі. Перший EMS-тренажер, який вийшов в маси, був розроблений в Німеччині. Фітнес клуби преміум-класу (ціна такого тренажера не одна тисяча доларів) відразу взяли на озброєння новинку. Пізніше цю тренування прирівняли до медичної процедури, і тепер для її проведення потрібна ліцензія, тому спробувати на собі EMS можна в реабілітаційних центрах, клініках і фітнес-студіях, що мають ліцензію. Перед процедурою рекомендується проконсультуватися з лікарем і, можливо, здати деякі тести. Пам'ятайте, протипоказаннями є вагітність, вік до 18 років, серцево-судинні захворювання. Більш детально з інформацією клієнта ознайомить фахівець на первинному інструктажі.

Всі EMS-тренажери працюють за однаковим принципом, званому «імпульс-пауза». Час імпульсу, що пронизує ваше тіло, і час розслаблення можна вибирати в програмах самостійно. Також є опція частоти імпульсів. Одні струми гарні для силової роботи, інші використовуються в реабілітації і масажі. Силу струму тренер підбирає індивідуально для вас і може збільшувати у міру звикання вашого тіла до навантаження. Тренажер з допомогою струму дає навантаження на м'язи до 300 кг!

Все тренування проходить в спеціальному попередньо змоченим жилеті (щоб краще проводився струм), з сідничною і круговими накладками на стегна, гомілку і руки., до яких підведені електроди. Також може знадобитися спеціальний бавовняний костюм під жилет.

Для тих, хто регулярно займається в тренажерному залі і не нехтує кардіотренуваннями, можна рекомендувати наступне тренування.

Тривалість заняття не менше 45-60 хвилин. Розминка на еліптичному тренажері або біговій доріжці 10-15 хвилин, середній темп ходьби на програмі імпульс (дренаж) або 1/1: 1 сек - скорочення, 1 сек - розслаблення. Не намагайтеся подивитися свій пульс: кардіо-тренажер його не покаже, так як ЕМС буде перебивати ЧСС. Після цього відводимо 15-20 хвилин на силову роботу на імпульсі 4/2: 4 сек. - скорочення, 2 сек. - розслаблення. Робимо базові вправи: присідання, віджими. Наступний сет в 10-15 хвилин я рекомендую приділити статичним вправам на тому ж імпульсі 1/1, що і кардіо. Вправа «планка» або «стільчик» ідеально допоможуть вам відчути всю «радість» статичної роботи на цьому тренажері.

І, нарешті, заключна десятихвилинка з поступовим збільшенням імпульсу: «масаж». Лягайте зручно і покладіть під ноги валік для щільного прилягання попереку до підлоги, влаштуйте свою потилицю на щось м'яке і десять хвилин задоволення вам гарантовані. EMS буде здавлювати ваші м'язи як професійний багаторукий масажист. За відчуттями ваше тіло буде подібно до губки, яку злегка вичавлюють. Такий масаж в кінці тренування дуже добре виводить рідину з організму, робить так званий лімфодренаж.

Що ж стосується новачків? Час занять буде скорочено до 30 хвилин без розминки і статики.

Найголовніший міф - за допомогою EMS-тренувань можна накачати м'язи. Давайте розвінчаємо його! За рахунок чого ростуть м'язи? За рахунок мікророзривів. В ході EMS-тренування ніякої гіпертрофії м'язів не відбувається, тільки скорочення і розслаблення різної тривалості і різної сили, що може привести лише до тонусу м'язів, а не до розривів, і, тим більше, не до зростання.

Таким чином, EMS-тренування ідеально підходять для реабілітації і відновлення після травм, так як тренажер змушує м'язи скорочуватися без навантаження суглоби, для глибокого і дренажного масажу.

Пробувати чи ні такий вид популярних тренувань, вирішувати вам, але підходячи розумно до вибору фітнес-студії або медичного центру, пам'ятайте, що послуга повинна бути сертифікована, а перед тренуванням ви повинні проконсультуватися з лікарем!