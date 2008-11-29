Чому небезпечно ображатися на батьків?

Чи часто вам доводилося зустрічати людей, які відчувають роздратування або навіть ненависть в адресу своїх батьків? А може, ви самі це пережили? Міркувати з точки зору моралі на цю тему можна нескінченно, кажучи, що тата і маму потрібно любити. А ось ображатися на них погано і аморально! Кожна людина є похідною від своїх батьків.

Любити і шанувати авторитетних батьків, які пестили й плекали тебе з дитинства - легко! Як же бути тим, кому пощастило менше, хто виріс в родині, де завжди були напружені дитячо-батьківські відносини? Де тато був алкоголіком, а мама славилася своїм деспотичним характером? Як любити тих, хто кидає, ображає і перетворює щасливе дитячу пору в суцільний морок?

Опустимо мораль і перейдемо до справи! Любити батьків, які плекали тебе з дитинства – легко. Кожна людина, якою б чудовою, унікальною, талановитою і видатною вона не була, є лише похідною від своїх батьків. Половина хромосом в клітинах її тіла дісталася їй від тата, а половина від мами.

Виходить, що відчувати образу на батьків - значить, ненавидіти і відкидати самого себе, заганяти в кут, намагатися бути іншою людиною, створюючи собі психологічні труднощі. Тут відразу ж варто поставити запитання: «Чи можна любити того, кого ненавидиш? Чи можна бажати йому щастя? Дозволити розвиватися і досягати бажаного? »Людина, яка зазнає негативу до мами, не приймає все те, що йому від неї дісталося. Підсвідомо вибудовує програму власної нещасної долі. Карає сам себе!

На що конкретно впливає образа на адресу батька і матері?

Жінка з давніх-давен вважалася берегинею вогнища, відповідальною за домашній затишок, вираження почуттів, вибудовування гармонійних відносин з партнером, гнучкість мислення, лояльність і миротворчий підхід в будь-якій справі. Материнська частина дає людині ресурс і можливості побудувати щасливу сім'ю, мати відданих друзів, бути дипломатичним, подобатися оточуючим, вміти відчувати співрозмовника і знайти підхід до кожного.

Чоловік завжди відповідав за безпеку, підкорення і освоєння нових територій, а також за те, щоб принести в будинок «мамонта» і нагодувати сім'ю. Чоловіча частина дає людині можливість досягти професійного успіху, суспільного визнання, матеріального благополуччя, дозволяє відстоювати свої права і досягати намічених цілей.

Образа на маму для чоловіків несе невпорядковане особисте життя, сірі нудні відносини або скандальні історії, швидкоплинні романи або просто невмінням познайомитися з жінкою.

Образа на батька для жінки тягне за собою негативні установки, страхи і неможливість створити щасливі стосунки, наповнені гармонією і взаємною любов'ю.

Що ж робити? Можна сміливо й непохитно ігнорувати проблему і заявляти, що батьки самі винні. А можна змінити ситуацію, взявши за неї відповідальність! Визнайте факт, що батьки - прості люди, які далекі від досконалості

У чому ж ця відповідальність? У тому, щоб визнати факт, що наші батьки - прості люди, які, так само як і ми, далекі від досконалості і не претендують на статус святої людини. Вони мають право на помилки! І все наше невдоволення батьками зводиться лише до ілюзорного очікування. Ми просто не можемо прийняти реальну людину, ображаючись на неї за те, що вона не відповідає ідеалу, який ми хочемо бачити.

Батьки можуть бути такими, якими вони є. Те, що вони нам дали або не дали, це їх відповідальність. Наша ж полягає в тому, щоб подякувати їм за головний подарунок - народження. І все, що потрібно зробити, сказати від щирого серця мамі і татові: «Спасибі за життя!»

Тільки після цієї щирої вдячності ви, нарешті, зможете прийняти себе цілком і стати по-справжньому щасливою і повноцінною людиною!