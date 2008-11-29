Техника в сельском хозяйстве

Возделывание сельскохозяйственных культур включает в себя несколько важных этапов. В каждом из них задействован определенный вид сельскохозяйственной техники, справиться без которой невозможно в современной фермерской деятельности.

Первый этап - обработка почвы. Цель таких работ - подготовить почву к посеву семян. Полевые работы начинаются ранней весной в тот момент, когда почвенная влага позволяет технике зайти в поле. Если хозяйство работает по традиционной технологии земледелия, то первый этап обработки начинается со вспашки. Процесс необходим для того, чтобы создать максимально благоприятные почвенные условия для посева. Он представляет собой оборачивание, перемешивание, разрыхление пахотного слоя. Вспаханная почва лучше пропускает кислород, что улучшает ее плодородные свойства. Пахотные работы проводятся с использованием плуга.

Пахота используется для обработки почвы после зимнего периода или осенью после уборочных работ. Чтобы подготовить почву непосредственно перед посевом, задействуют культиватор. Этот агрегат используется для рыхления почвы, но в отличии от плуга он не оборачивает пласты почвы. Во время культивации уничтожаются сорняки, разбиваются глыбы грунта и он обогащается кислородом. Периодически, техника для обработки почвы нуждается в замене рабочих частей. Если вам понадобилось заменить грядиль культиватора или другие рабочие органы, их можно найти в интернет-магазине Alfagro.

Следующий этапом является внесение посевного материала в подготовленную почву. Для этого процесса необходима сеялка. По виду высеваемой культуры, сеялки делятся на универсальные, специальные и комбинированные. Также сеялки отличаются по способу посева. Они бывают рядовые, гнездовые, квадратно-гнездовые, пунктирные и разбросные.

На смену посевной технике приходит уборочная. Когда наступает время убирать урожай, используются комбайны, которые работают в паре с жаткой. Самые популярные комбайны в украинских хозяйствах на сегодня: Case, Claas, John Deere. Немаловажным будет подобрать и хорошую жатку, которую можно найти здесь https://www.alfagro.com.ua/. Самыми эффективными считаются широкозахватные жатки с точным копирующим устройством.

После уборки наступает осенняя обработка почвы. На полях срезаются остатки для начала их разложения, рыхлится грунт и обогащается кислородом.