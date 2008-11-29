Обвал ринку акцій США 4 грудня став одним з найбільших в 2018 році

Падіння індексу Dow Jones, що відбулося 4 грудня, увійшло в число найбільш серйозних обвалів американського ринку акцій в цьому році.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 799 пунктів, завершивши торги на рівні 25027,07 пункту, на 3,1% нижче значень закриття попередньої сесії. Транспортний субіндекс Dow Jones Transportation Average, за оцінками порталу MarketWatch, показав найбільш велике зниження (в пунктах) в історії, обвалившись на 476 пунктів (-4,4%).

S & P 500 впав на 3,1% до позначки 2700,07 пункту. Індекс Nasdaq втратив 3,8%, знизившись до рівня 7158,43 пункту.

Серйозніші падіння фондового ринку США в цьому році відбулися лише кілька разів: 10 жовтня, 8 лютого і 5 лютого, коли індекс DJIA падав на 3,15%, 4,1% і 4,6% відповідно. У кількісному вираженні (в пунктах) обвал Dow Jones 4 грудня 2018 р увійшов в історію як 4-й за величиною одноденний обвал в історії індексу.

Приводом для падіння американського ринку акцій стали побоювання інвесторів з приводу затяжного торгового і геополітичного конфлікту між США і Китаєм, а також подальших перспектив самої американської економіки.

Досягнуте на саміті G20 в Аргентині перемир'я між президентом США Дональдом Трампом і головою КНР Сі Цзіньпіном не вселяє оптимізму учасникам фінансових ринків і експертам.

Влада США намагається змусити Китай змінити підхід до фінансування ряду галузей (зокрема, в плані держсубсидій компаніям за програмою "Зроблено в Китаї-2025"), але в Пекіні вже неодноразово заявляли про те, що будуть міняти ключові держпрограми, вважаючи їх своїм невід'ємним суверенним правом по довгостроковому розвитку країни.

Ще одним фактором, що викликав серйозну стурбованість серед інвесторів, стала інверсія кривої прибутковості за держоблігаціями США. Дана динаміка на борговому ринку традиційному вважається одним з передвісників рецесії в економіці в подальшому. До цього процентні ставки по коротких паперів перевищила ставки по довшим в 2007 р, безпосередньо перед початком фінансової кризи 2008 р

У разі провалу переговорів між Вашингтоном і Пекіном в 90-денний термін, про який раніше заявили в адміністрації Трампа, США можуть виявитися в ситуації, коли великі корпорації, а також банки і невеликі компанії продовжать нести фінансові втрати через зростання витрат (з огляду на вже застосованих і планованих до застосування імпортних мит проти Китаю), а також прогнозованого уповільнення темпів зростання ВВП США в 2019 року в умовах, коли процентні ставки, підвищені ФРС до рівня 2-2,25%, розцінюються як надто високі для стабільного функціонування американської економіки в посткризовий період.