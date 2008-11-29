Лучшие достопримечательности и места отдыха в Москве

Москва, как и любая столица, богата архитектурными красотами, культурными мероприятиями, ресторанами и музеями. Здесь встречаются разные эпохи - старинные храмы соседствуют с высотными зданиями и памятниками конструктивизма. Чтобы ощутить атмосферу города, можно посетить основные туристические маршруты. Впечатления дополнит посещение утопающих в зелени парков, театров и ресторанов.

Если в ближайшее время планируется поездка в Москву из Караганды, стоит забронировать дешевые авиабилеты, воспользовавшись онлайн-сервисом tickets.kz/karaganda/moscow. Тогда останется время изучить туристическую информацию и спланировать маршрут. Выбрать самые интересные точки для посещения поможет детальный обзор о том, что посетить и как отдохнуть в столице Росcии.

Достопримечательности

Первым делом стоит осмотреть станции метро, отделанные лепниной, мозаикой, колоннами и скульптурами. Некоторые из них по изящности убранства можно сравнить с дворцовыми интерьерами. В первую очередь, интересно посетить Октябрьскую, Киевскую и Таганскую станции.

Обязательный пункт программы при первом посещении Москвы - Красная площадь. Одна только прогулка по брусчатке и осмотр архитектурных красот способна увлечь на несколько часов. Богато отделанный Собор Василия Блаженного, построенный еще при Иване Грозном, соседствует с Историческим музеем в псевдорусском стиле. В центре западной части находится мавзолей вождя революции - Ленина.

На восточной стороне площади находится ГУМ - сейчас это и универмаг, и площадка для модных показов. В Главном Универсальном Магазине сохранилась атмосфера советской эпохи, здесь играют песни Эдуарда Хиля, а в магазине "Гастроном" можно купить ностальгические продукты. Многие берут печенье "Савоярди" или знакомый с детства фруктовый сок в трехлитровой банке.

Вход на территорию Кремля осуществляется через Александровский сад. Если летом по Красной площади ходят топлы туристов, то зимой людей намного меньше, нет такой суеты. Когда выпадает снег, ансамбль Кремлевских башен напоминает сказочный городок. Напротив ГУМа открывается главный каток страны, устанавливают гигантскую елку.

Отличное место для прогулки - пешеходная улица Старый Арбат, заложенная в 14-15 веках. Особый интерес представляет Александровский сад, состоящий из трех частей. Также сохранились исторические здания, в которых жили известные деятели. Отдохнуть в непринужденной обстановке можно в природном заказнике "Воробьевы горы". Для отдыхающих предусмотрены уютные места для пикника.

Чтобы полюбоваться видами города, стоит посетить смотровую площадку Останкинской телебашни, расположенную на уровне 340 метров. Еще одна удачная точка для обзора расположена на палубе моста Багратион. Отсюда можно увидеть небоскребы комплекса Москва-Сити, Сталинские высотки и другие интересные объекты.

Музеи

Столичные музеи радуют многообразием, но на первом месте по популярности остается Третьяковская галерея. Здесь можно увидеть творения великих мастеров, но подлинные полотна оставляют гораздо более глубокое впечатление, чем репродукции. Яркий пример - картины Шишкина, которые словно переносят зрителя в наполненный смолистым воздухом тихий сосновый лес.

Экспозиция Исторического музея демонстрирует ход развития Российского Государства с древнейших времен до наших дней. Посмотреть на шедевры ювелирного искусства можно, посетив алмазный фонд в Кремле. Людям, интересующимся последними достижениями науки, будет интересно заглянуть Мемориальный музей космонавтики.

Развлечения

Всей семьей можно посетить крупнейший архитектурно-парковый комплекс ВДНХ. Детям понравится Москвариум, в котором можно не только посмотреть на обитателей морей и пресных вод, но и поплавать с дельфинами. Работает парк аттракционов, здесь находится самое высокое в Москве колесо обозрения. Необычные киносеансы проводятся в кинотеатре "Круговая панорама". Фильмы показывают со стереозвуком и обзором 360 градусов.

Невозможно представить культурную жизнь столицы без театров. Есть возможность выбрать из нескольких десятков, но самыми известными являются академический театр на Таганке, имени Моссовета, Ленком и Современник. После насыщенного дня можно отдохнуть в кафе "Чайковский" в здании Московской филармонии. Другой вариант - посетить одну из кофеен знаменитых сетей "Шоколадница" или "Doble B".