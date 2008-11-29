Дослідники відновили ріст волосся на травмованій шкірі

Вчені "повернули до життя" сигнальний шлях, активний під час розвитку ембріона, щоб виростити волосся на пошкодженій шкірі дорослих людей.

Американські вчені знайшли одну з головних причин, через яку волосся перестає рости на травмованій шкірі. На думку дослідників, їх результати допоможуть у розробці лікування, яке бореться з випаданням волосся.

Фахівці зосередилися на вивченні особливого сигнального шляху, який використовується клітинами для спілкування один з одним. Його назвали на честь героя популярної комп'ютерної гри Їжака Соника (Sonic the Hedgehog, або Shh). Цей сильний шлях, а також пов'язаний з ним ген Hh, грає важливу роль під час розвитку ембріона.

Фахівці не перший рік вивчають унікальні властивості сигнального шляху Shh і гена Hh. На цей раз вони досліджували його здатності, що стосуються росту волосся на пошкоджених ділянках шкіри (як відомо, часто на місці опіку, наприклад, волосся згодом не виростає).

Вченим Нью-Йоркського університету було відомо, що цей ген в травмованій шкірі людей стає неактивним. Саме цей фактор може бути причиною того, чому волосяні фолікули не формуються після поранень і опіків. Фахівці зацікавилися, що відбудеться, якщо вивести ген "зі сплячки"?

Команда провела експерименти, в яких вона активувала ген "їжака Соника" у мишей з ранами на шкірі. З цією метою вони використовували сигнальний шлях Shh для стимуляції роботи фібропластів під поверхнею шкіри (там починають формуватися коріння волосся). Фахівці націлилися на фібропласти через їх здатності секретувати молекули-попередники білка колагену.

У підсумку це дозволило дослідникам виростити волосся на травмованій шкірі мишей всього за кілька тижнів.

Вчені спостерігали за ростом волосся на травмованій шкірі протягом чотирьох тижнів, причому структура коренів волосся почала формуватися вже через дев'ять днів після початку експерименту. У контрольної групи тварин, як і очікувалося, волосся на травмованій шкірі так і не з'явилися.

Наші результати показують, що стимулювання фібробластів за рахунок сигнального шляху" їжака Соника "може сприяти росту волосся, який як і раніше не спостерігався при загоєнні ран", - говорить старший автор дослідження і клітинний біолог Маюми Іто (Mayumi Ito).

На думку вчених, це багатообіцяюче дослідження. Раніше вчені вважали, що волосся не може рости на пошкодженій шкірі через накопичення в ній колагену, але тепер у них є докази того, що сплячий ген "їжака Соника" також грає в цьому певну роль.

Надалі фахівці сподіваються визначити генетичні або хімічні тригери, які допоможуть активувати ген, що "вийшов з ладу".

Результати роботи представлені в науковому виданні Nature Communications.