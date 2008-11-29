Почему трудно отказаться от алкоголя и наркотиков?

Многие из нас употребляют спиртные напитки, некоторые сталкивались в своей жизни с наркотиками. К примеру, в постоперационном периоде. Но только около 10% становятся зависимыми от этанола или наркотических веществ.

Отказаться от психотропных препаратов сложно. Сначала из-за положительных эмоций, которые испытывает человек при приеме наркотика или алкоголя. Затем из-за боязни абстиненции, ломки.

Лечение наркомании, алкоголизма начинается с отказа от употребления запрещенных препаратов и этанола. Это трудно. Лучший выбор в этом случае – обращение за квалифицированной помощью в центр лечения наркомании Петра и Павла.

Физиология наркомании и алкоголизма

Пути поступления психотропных веществ в организм различны. Спиртные напитки принимают перорально, наркотики – в таблетированных, инъекционных и ингаляционных формах.

Путь, который проходят активные вещества, различен. Но все они попадают в кровеносную систему и достигают мозга. Передача информации между нейронами осуществляется при помощи химических веществ – нейромедиаторов.

Механизм действия наркотиков, алкоголя различен. Но в подавляющем большинстве они стимулируют выработку дофамина. Этот нейромедиатор отвечает за чувство удовольствия.

Дополнительно увеличивается продукция норадреналина и серотонина. Первый оказывает активизирующее действие. Поэтому после получения дозы зависимый человек ощущает прилив энергии, ему хочется свернуть горы. Второй действует на эмоциональную сферу. Улучшается настроение, жизнь начинает играть новыми красками.

Но количества дофамина, вырабатываемого после приема наркотика или алкоголя, избыточно для мозга. И организм начинает ограничивать его собственную продукцию или полностью останавливает движение этого нейромедиатора.

При этом дозы спиртного или наркотика для получения удовольствия должны постоянно возрастать. Чем дольше стаж приема препаратов, тем больше возникает нарушений при продукции дофамина, передаче информации в мозге. При отказе от употребления психотропов запасы дофамина, полученного при приеме химических веществ, заканчиваются, а организм самостоятельно отказывает их пополнять.

Начинается дофаминовый голод. Он может длиться несколько месяцев. К нему добавляется абстиненция с болями нейрогенного, физического характера. Не многие зависимые лица способны выдержать это состояние. При невозможности получить новую дозу психотропа появляется агрессия к окружающим. Она сменяется апатией, депрессией, которые могут закончиться самоубийством.

Провоцирующие факторы

На формирование алкоголизма, наркомании, кроме повышения продукции дофамина, влияют внешние факторы. Среди них:

генетическая предрасположенность – не доказана научно, но подтверждена эмпирически;

формирование условного рефлекса;

последствия травм головы;

общение с лицами, употребляющими психотропные вещества;

низкий уровень самоконтроля и ответственности за собственные решения.

Лечение наркомании, зависимости от этанола должно проводиться комплексно. Купирование абстиненции, терапия сопутствующих заболеваний, прием антидепрессантов помогают минимизировать длительность дофаминового голода. Это позволяет легче перенести отказ от химических веществ.

Наркомания, алкоголизм – излечимые заболевания! Первый шаг – принятие решения об отказе от психотропов – должен сделать зависимый человек. А специалисты нашей клиники помогут минимизировать последствия зависимости и начать новую здоровую жизнь!