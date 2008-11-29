Лечение наркомании

Самостоятельно выбраться из пропасти наркомании невозможно. Лечение наркомании должно предполагать комплексный подход и совместную работу наркологов, психотерапевтов и родственников. Только в этом случае есть шанс преодолеть эту страшную болезнь.

Наркозависимость – социальная проблема современного общества

Наркозависимость рушит жизни. Она уносит молодых, полных сил людей, превращает их в невменяемых. Семьи наркоманов не знают счастья и радости, постоянно живут в страхе и кошмаре. Очень страшно, что наркозависимость затягивает и увлекает молодежь, которая могла бы воспитывать детей, строить жизнь и карьеру.

Зачастую наркозависимыми становятся по глупости, в подростковом возрасте, даже не осознав этого, наивно полагая, что попробовать один раз – это ничего не значит. Поняв, что появилась зависимость, необходимо как можно быстрее начинать лечение наркомании.

Наркологическая клиника

Если в дом пришла беда, родственники должны уговорить наркозависимого на качественное лечение в наркологической клинике. Домашние методы в этом случае не могут принести надежного результата. Если вы заметили, что:

из дома пропадают деньги;

характер близкого человека испортился, он стал раздражительным и агрессивным;

изменился режим дня;

пропал интерес к семье, работе, учебе.

Все эти признаки могут означать только одно – необходимо найти хорошую наркологическую клинику для лечения наркомании. Здесь подскажут, как лучше убедить наркомана в необходимости помощи врачей.

Лечение наркомании врачи начнут с очищения организма от токсинов. С помощью специальных препаратов и процедур врачи очистят кровь, выведут остатки наркотических веществ. Это подготовительный этап для последующего восстановления.

Реабилитация наркозависимости

Следующий очень важный шаг – реабилитация наркозависимости. Его лучше проводить в реабилитационном центре. Такие центры располагаются за городом, здесь помощь оказывают опытные наркологи, психологи, социальные работники. Они помогут бывшему наркоману:

понять, какие причины послужили возникновению болезни;

разобраться в себе;

научат преодолевать проблемы и трудности, не прибегая к наркотическим веществам;

помогут вновь почувствовать интерес к нормальной жизни;

общение с другими такими же наркозависимыми поможет почувствовать себя не одиноким в своей проблеме.

Реабилитация наркозависимости позволит и после выхода из наркологической клиники не сорваться, бывший пациент всегда будет иметь поддержку сотрудников клиники.