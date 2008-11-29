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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Лечение наркомании
Самостоятельно выбраться из пропасти наркомании невозможно. Лечение наркомании должно предполагать комплексный подход и совместную работу наркологов, психотерапевтов и родственников. Только в этом случае есть шанс преодолеть эту страшную болезнь.
Наркозависимость – социальная проблема современного общества
Наркозависимость рушит жизни. Она уносит молодых, полных сил людей, превращает их в невменяемых. Семьи наркоманов не знают счастья и радости, постоянно живут в страхе и кошмаре. Очень страшно, что наркозависимость затягивает и увлекает молодежь, которая могла бы воспитывать детей, строить жизнь и карьеру.
Зачастую наркозависимыми становятся по глупости, в подростковом возрасте, даже не осознав этого, наивно полагая, что попробовать один раз – это ничего не значит. Поняв, что появилась зависимость, необходимо как можно быстрее начинать лечение наркомании.
Наркологическая клиника
Если в дом пришла беда, родственники должны уговорить наркозависимого на качественное лечение в наркологической клинике. Домашние методы в этом случае не могут принести надежного результата. Если вы заметили, что:
Все эти признаки могут означать только одно – необходимо найти хорошую наркологическую клинику для лечения наркомании. Здесь подскажут, как лучше убедить наркомана в необходимости помощи врачей.
Лечение наркомании врачи начнут с очищения организма от токсинов. С помощью специальных препаратов и процедур врачи очистят кровь, выведут остатки наркотических веществ. Это подготовительный этап для последующего восстановления.
Реабилитация наркозависимости
Следующий очень важный шаг – реабилитация наркозависимости. Его лучше проводить в реабилитационном центре. Такие центры располагаются за городом, здесь помощь оказывают опытные наркологи, психологи, социальные работники. Они помогут бывшему наркоману:
Реабилитация наркозависимости позволит и после выхода из наркологической клиники не сорваться, бывший пациент всегда будет иметь поддержку сотрудников клиники.
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