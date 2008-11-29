Готовые угловые кухни – одно из лучших решений на рынке мебельной продукции

Как известно, кухонная мебель – такой же важный элемент интерьерного оформления, как и гарнитур в спальню, гостиную или детскую комнату. В настоящее время рынок мебельной продукции представлен широким ассортиментов всевозможных вариантов кухонной меблировки – это и готовые угловые кухни, и сборные модульные варианты, которые можно подстраивать под ограниченное жилое пространство, и эксклюзивные варианты, выполненные на заказ.

Широкое модельное разнообразие – не единственный плюс такого решения, как современная мебель для кухни. Помимо различий в конструкции подобные варианты могут иметь разное стилистическое оформление, подходящее таким популярным стилям, как кантри, техно, хай-тек, модерн, барокко, классика и т.п.

Для вариативности исполнения могут использоваться не только различные художественно-выразительные и цветовые элементы, но также отдельные конструктивные элементы, вроде оригинальных разнотипных фасадов в плиточном или рамочном исполнении.

В зависимости от технологии изготовления, кухонный гарнитур может состоять из профилей на основе разных материалов. Наиболее часто сегодня используются МДФ и ДСП профили в качестве основы. Для перетяжки мягких уголков для кухонь также могут использоваться разные материалы, наиболее востребованными именно для кухонного применения считаются тефлон, кожзам и натуральная кожа. Такая тканая обивка рекомендуется именно для кухонного гарнитура, поскольку отличается исключительной стойкостью к износу и простотой в уходе.

С учетом всех перечисленных выше и других параметров формируется стоимость готовых кухонь либо их сборных аналогов. Во многом на ценовую политику влияет бренд компании-производителя, модельное исполнение, стилистическая канва, функциональность и пр.

Какими критериями важно руководствоваться при подборе кухонного гарнитура?

На первом месте среди таких критериев, конечно же, стоит практичность. Именно этому аспекту следует уделить особое внимание и ставить его во главе угла, подбирая мебель для кухни.

Сама по себе кухня – это полноценное рабочее домашнее пространство. Здесь постоянно что-то жарится, варится, кипит, режется, размораживается, обрабатывается и т.п. Таким образом, мебель для кухни должна быть максимально практичной и износостойкой, чтобы прослужить вам минимум пять лет.

С учетом этого всегда смотрите на то, из какого материала изготовлен ее корпус или корпус ее отдельных модулей. Не особо рекомендованы варианты из соснового дерева. Это мягкая древесная порода, которая не может похвастать особой стойкостью к механическим повреждениям. Иной раз достаточно немножко задеть угол, чтобы он откололся, или несильного удара тупым предметом, чтобы оставить заметную вмятину.

Лучше всего обратить внимание на профили из ДСП, которые подвергаются специальной обработке и не столь сильно подвержены механической деформации. Также преимущество есть у пластиковых и металлических вариантов – их проще мыть.

Кроме того, такие варианты не боятся повышенной влажности и частых перепадов температур. Если в корпусе кухонной мебели присутствую пластиковые элементы, важно обратить внимание на качество самого пластика. Дешевый пластик как раз очень легко деформируется под воздействием температурных перепадов.