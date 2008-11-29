Работа на садовом участке без усилий

С наступлением теплых дней у людей начинается садово-огородная пора. Горожане устремляются на свои дачи, жители частных домов на приусадебные участки. Не является секретом то, что после рабочей недели, пребывание на даче должно приносить радость и удовлетворение. Непосильная работа, даже на свежем воздухе, способна вызвать обострение заболеваний. Что бы этого не случилось, лучше воспользоваться помощниками, которые справятся с самыми тяжелыми работами. Полный перечень товаров для сада и огорода предлагает coyot.ua - крупный интернет-магазин с огромным выбором для садоводов. Здесь есть все от бытовой и промышленной техники до электроинструментов.

Культиваторы

Просыпающаяся после зимы почва требует заботы с наступлением первых теплых дней. Обработка почвы весной – это самая трудоемкая работа. Не нужно переживать за свое здоровье, если воспользоваться помощью культиваторов. Различные виды устройства могут осуществить рыхление почвы без переворачивания пластов. Все зависит от объемов и сложности работ. Если нужно обработать труднодоступные участки между кустарниками и деревьями, места вдоль ограждений воспользуйтесь ручным культиватором. Электрокультиватор удобен на небольших площадях. Культиваторы, работающие на бензине, обладают высокой производительностью. Они подходят для возделывания больших территорий, не привязаны к электричеству, мобильны. Применяя разнообразные насадки, устройством можно производить прополку, рыхление, окучивание и другие работы.

Секаторы

Для того чтобы деревья и кустарники были ухоженными, необходимы устройства для их обрезки. Секатор – инструмент механический. Используются для обрезки цветов, мелких веток. Различаются по конструкции лезвия и длине ручки. Чем длиннее ручка, тем толще ветки можно удалять.

Кусторезы и садовые ножницы

Кусторезы и садовые ножницы применяются для фигурной обрезки деревьев и кустарников, формирования живой изгороди. Самый простой – это механический. Электрические удобны, но применяются на небольшом расстоянии от источника тока. Ими нельзя пользоваться в сырую погоду. Аккумуляторные оснащены автономной батареей. Легки, удобны, но маломощны. Самый мощный агрегат работает на бензине. Он справится с самыми трудоемкими работами на участке любой площади.

Аэраторы

Что-бы создать газообмен между грунтом и атмосферой, используют аэраторы. Это способствует росту растительности. На небольших газонах проводить аэрацию можно ручными приспособлениями, но большие площади лучше обрабатывать электрическими или бензиновыми агрегатами. Применение этих инструментов очень важно для дизайна участка. Шелковистый, ровный газон будет радовать.

Газонокосилки

Правильно обработанная почва газона способствует быстрому росту растительности. Что бы участок выглядел идеально, необходимы такие помощники, как газонокосилки. Инструмент, требующий больших мускульных усилий – это механическая колесная газонокосилка. Она проста в эксплуатации, удобна для обслуживания. Ручная газонокосилка (триммер) подходит для стрижки газона небольшой площади или неровной поверхности. Самые распространенные бензиновые триммеры. Они мобильны, практичны, имеют высокую мощность и работают в любую погоду. Колесные газонокосилки используют для скашивания травы на ровной поверхности. Качество работы таких агрегатов идеальное.

Измельчители веток

Что бы решить проблему утилизации растительных отходов, производитель предлагает специальный тип садовой техники: измельчители. С помощью приспособления можно быстро перемолоть срезанные ветки, скошенную траву, поместить их в компостные ямы или использовать как мульчирующий материал.

Хороший отдых – залог здоровья

После рабочей недели так хочется устроить себе отдых на любимой даче. Прекрасный дизайн, садовые дорожки, красиво подстриженные газоны, аромат цветов. В этом помогут товары для сада и огорода в Coyot, которые будут незаменимыми помощниками для создания собственного "эдема". Воспользуйтесь услугами Coyot, получите огромное удовольствие и заряд бодрости от отдыха на свежем воздухе.